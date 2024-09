Cassano perplesso: «Non capisco, hai preso Neres e fai giocare Politano»

«Poi può darsi che non stia bene fisicamente. Questa squadra conosce il 4-3-3, però mi aspettavo un qualcosa di diverso a livello offensivo»

Cassano, a Viva El Futbol, ha commentato la partita tra Juventus e Napoli, e si è chiesto come mai pur avendo Neres in squadra, continui a giocare Politano titolare.

«Una roba che, a differenza di Inter-Milan o di altre squadre che giocano a calcio, è stato solo un difendere, non far gol. Può darsi che lo facessero apposta, che ne so. Al Napoli viene più comodo, perché giochi a Torino, Conte li sta facendo andare di passo in passo. Il Napoli tra virgolette qualcosina di buono l’ha fatto, perché ha cambiato modulo. Questa squadra conosce il 4-3-3, però mi aspettavo un qualcosa di diverso a livello offensivo perché Kvara e Lukaku non hanno fatto una buona partita. Poi non capisco, hai preso Neres…poi può darsi che non sta bene fisicamente, e fa giocare Politano. La fase difensiva è ben organizzata. Il Napoli ha tentato con il minimo indispensabile di vincere la partita, però non voleva perderla, e questo ti dà fiducia».

Cassano ha commentato anche la Juve di Motta

«Per quanto riguarda la Juve, ho da dire un bel po’ di cose. Partiamo dai giocatori: Koopmeiners, Nico Gonzalez. Una cosa è giocare in squadre come l’Atalanta, che poi oggi non lo so se a livello europeo è più importante la Juve o l’Atalanta. Una cosa è giocare nella Fiorentina, nell’Aston Villa e una cosa è giocare nella Juve. Ed è complicato. Questione Vlahovic: continuo a pensare che è un giocatore che non mi piace, molto isterico e di poca personalità. Quando prende la palla non sa cosa fare, è sempre lì a lamentarsi di non so che cosa. Se Milik sta bene è molto più forte di lui. Il giorno in cui rientra Milik e sta bene, gioca lui perché è più adatto all’idea di Thiago Motta. Poi arriviamo alla questione Juve. Visto che io ho rispetto per i miei amici e per chi mi segue, io per tre anni ho disintegrato Allegri meritatamente perché mi faceva cagare e lo dicevo sempre, lo continuo a pensare. Dopo sei partite devo dire la stessa identica cosa: Thiago Motta ad oggi non ha fatto una minchia».

