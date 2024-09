«Tanta fase difensiva, idee si vede qualcosa di diverso. Danilo, che non mi piace, in disparte. Douglas Luiz perché non gioca?»

Cassano: «La Juventus di Thiago Motta sta facendo schifo come quella di Allegri»

Cassano, a Viva El Futbol, ha commentato la partita tra Juventus e Napoli, criticando il lavoro che Thiago Motta sta facendo in campionato.

Sulla partita ha detto:

«Una roba che, a differenza di Inter-Milan o di altre squadre che giocano a calcio, è stato solo un difendere, non far gol. Può darsi che lo facessero apposta, che ne so. Al Napoli viene più comodo, perché giochi a Torino, Conte li sta facendo andare di passo in passo. Il Napoli tra virgolette qualcosina di buono l’ha fatto, perché ha cambiato modulo. Questa squadra conosce il 4-3-3, però mi aspettavo un qualcosa di diverso a livello offensivo perché Kvara e Lukaku non hanno fatto una buona partita. Poi non capisco, hai preso Neres…poi può darsi che non sta bene fisicamente, e fa giocare Politano. La fase difensiva è ben organizzata. Il Napoli ha tentato con il minimo indispensabile di vincere la partita, però non voleva perderla, e questo ti dà fiducia».

Cassano sulla Juve:

«Per quanto riguarda la Juve, ho da dire un bel po’ di cose. Partiamo dai giocatori: Koopmeiners, Nico Gonzalez. Una cosa è giocare in squadre come l’Atalanta, che poi oggi non lo so se a livello europeo è più importante la Juve o l’Atalanta. Una cosa è giocare nella Fiorentina, nell’Aston Villa e una cosa è giocare nella Juve. Ed è complicato. Questione Vlahovic: continuo a pensare che è un giocatore che non mi piace, molto isterico e di poca personalità. Quando prende la palla non sa cosa fare, è sempre lì a lamentarsi di non so che cosa. Se Milik sta bene è molto più forte di lui. Il giorno in cui rientra Milik e sta bene, gioca lui perché è più adatto all’idea di Thiago Motta. Poi arriviamo alla questione Juve. Visto che io ho rispetto per i miei amici e per chi mi segue, io per tre anni ho disintegrato Allegri meritatamente perché mi faceva cagare e lo dicevo sempre, lo continuo a pensare. Dopo sei partite devo dire la stessa identica cosa: Thiago Motta ad oggi non ha fatto una minchia».

Cassano: «Motta sta facendo scelte incomprensibili che non capisco»

Infine ha detto:

«Le prime due partite: i primi venti minuti sia con il Verona che con il Como, era partita dietro la linea della palla. E poi dopo il primo gol partivano in contropiede. E io avevo detto che la Juve non sarebbe arrivata tra le prime quattro perché non mi convinceva qualcosa. Altre tre partite una peggio dell’altra. Thiago Motta, che conosco e stimo, ha idee diverse rispetto ad Allegri. Thiago è un allenatore, Allegri no. Però io devo essere onesto, io ad oggi vedo la stessa Juve dell’anno scorso. Tanta fase difensiva, idee si vede qualcosa di diverso, ha provato a giocare però ha fatto schifo gli ultimi tre anni e sta facendo schifo pure ora in campionato. È cambiato il manico, però i risultati di prestazioni sono identiche. È una Juve che sta giocando tanto in contropiede, del possesso palla molto lento, idee e traiettorie diverse ma in conclusione sta facendo quello che ha fatto negli ultimi tre anni. Non mi convincono tante situazioni: queste tante rotazioni fanno bene o no? C’è Danilo, per cui non impazzisco, che è stato messo in disparte. Douglas Luiz che è da lì più di un mese. Perché non gioca? Poi l’attaccante. Ci sono cose che voglio capire, perché ripeto, ho stima di Motta, però sta facendo cagare come la Juve degli ultimi tre anni con scelte incomprensibili che non sto capendo».

