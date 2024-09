Conte insegna che non importa chi si ha davanti, conta ciò che abbiamo in testa; cosi i moduli diventano dettagli

Caprile: uscita a vuoto e mezzo rigore procurato. McTominay: prima palla, primo gol

È un Napoli Gran Reserve! Conte ha due squadre, il test match con il Palermo dura meno di un quarto d’ora.

Caprile: Uscita a vuoto e mezzo rigore procurato. Fortuna per lui che l’arbitro ha ignorato. Resta a guardare senza ansie.

A Mano a mano Voto 6

Mazzocchi: In una linea a quattro non sfigura. Fa sempre un tocco di troppo. La gioca tutta, il fiato non gli manca. Chierichetto osservante. Voto 6

Marin: Più elegante che attento, appare ansioso all’inizio, troppo rilassato sul finale. È solo l’esordio.

Ci può stare Voto 6

Juan Jesus: Giuan ha persino segnato! Si perde l’avversario nell’occasione dell’uscita a vuota di Caprile. La porta a casa con saggezza. Papà castoro in autotune Voto 6.5

Spinazzola: Pattina con stile. Accenna voglia offensiva poi sostiene la causa del relax. Senatore che prepara discorsi per le grandi occasioni. Voto 6

Lobotka: Capitano per una sera. Leaderissimo. Rincorre tutti anche stasera. Spiega anche stavolta. Ministro dell’istruzione in un governo tecnico. Voto 7

(Anguissa: Entra come io in una palestra. Solo un po’ di fiato, poi doccia, ciabatte e ciao. Voto 6)

Gilmour: La prima da titolare. Letture.e polmoni. Personalità ed eleganza. Pepita passata sotto silenzio

Voto 6.5

Neres: Finalmente titolare. Ennesimo assist, primo gol. È talmente bravo che potrebbe addirittura essere da prima pagina quasi quanto Yldiz… A no, quelli sono altre narrazioni.

Bossa nova suonata a Piazza del Gesù Voto 7

(Zerbin: Bello rivederlo S.V)

Raspadori: Da dieci è più vivace, però pecca in comunità. Ha buoni spunti ma si perde tra le linee anche poco ordinate dei rosanero.

In attesa Voto 6

(McTominay: Prima palla, primo gol. Esulta come se fosse una finale. Mentalità, gamba, classe, anima.

Magmazzurro Voto 7)

Simeone: Assist di garra. Fa a sportellate, si danna per lui e per gli altri. Scorta di cuore all’occorrenza Voto 6.5

(Lukaku: Assist per Mc, gol sfiorato.

Aspettando domenica. Voto 6)

Ngonge: Look anni ’20. Baffetto e sinistro. Due tiri due goal. Se questa è una riserva abbiamo ognuno di noi tre guanciali su cui dormire: Voto 7.5

(Kvara: Entra per una sgambata. Niente di serio, ma è luce comunque. S.V.)

Conte: La fame muove il mondo e gli uomini. Non importa chi si ha davanti, conta ciò che abbiamo in testa; cosi i moduli diventano dettagli. Turnover che mostra la bontà di una rosa lunghissima. Napoli è già sua.

Voto 7.5

