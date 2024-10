Sinner e il tweener che ha incantato il pubblico. Il Telegraph: “La sua varietà di colpi attrae i fan” (VIDEO)

Per il quotidiano inglese, la prestazione lancia ottimi segnali per l’italiano. “I presagi sono forti: il 22enne potrebbe conquistare il suo secondo Major”

Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Ieri ha battuto Shelton in tre set mostrando alcuni colpi che hanno strabiliato il pubblico. Tra questi, il tweener su una palla piazzata male di Shelton, che chiamato a rete è stato poi infilzato da un passante di dritto micidiale dell’altoatesino. A fine match Sinner ha detto che la buona riuscita del colpo è stata solo fortuna.

Il Telegraph commenta così la prestazione e il colpo che ha incantato il pubblico:

“C’è stato qualche mugugno sul bus navetta che portava all’All England Club, quando i fan con i biglietti per il Centre Court si sono resi conto che il neo-numero 1 del mondo Jannik Sinner avrebbe giocato sul campo n. 1. Considerato il suo dominio nei due set iniziali contro il 21enne americano Ben Shelton nella sua vittoria in straight-set per 6-2, 6-4, 7-6 (11-9), si può capire il desiderio di vedere l’italiano dal vivo. Per essere onesti con Shelton, che ha lottato con i ritorni nei due set iniziali, ha spinto al massimo per ottenere un quarto set”.

Il Telegraph ricorda che Sinner ha battuto Berrettini e che “curiosamente, le ultime due volte che qualcuno ha messo al tappeto Berrettini ha poi vinto Wimbledon. Dimenticando l’assenza per infortunio di due anni fa, Novak Djokovic l’ha battuto nella finale del 2021 e l’anno scorso Carlos Alcaraz l’ha messo ko diventando campione. Con Sinner a fare gli onori di casa quest’anno, potrebbe essere il suo anno?”

Sinner è sulla buona strada per conquistare Wimbledon

Da questa prestazione, i presagi sono forti: il 22enne potrebbe conquistare il suo secondo Major dopo aver vinto l’Australian Open a gennaio.

Shelton, un grande mancino al servizio, ha savuto un atteggiamento rilassato e man mano che cresceva nel match ha costretto Sinner a commettere errori, soprattutto a rete. Ha anche strappato il servizio a Sinner all’inizio del terzo set per iniziare la sua vera resistenza.

Shelton si è spinto fino al tie-break, ma alcune giocate di Sinner sono state scandalose, tra cui un colpo tra le gambe (ndr il tweener del video)”.

Ciò che rende Sinner così attraente per gli appassionati di tennis è la sua varietà di colpi, la sua spietatezza per essere così giovane e la sua concentrazione laser.

