Simeone alla Lazio, il Napoli può accontentarsi di 12 milioni + bonus (Tmw)

Il club di De Laurentiis chiede 15 milioni, ma la Lazio non sembra disposta ad accontentare la richiesta. Intanto, continuano i colloqui.

Dopo l’addio di Ciro Immobile, la Lazio cerca un nuovo centravanti da affiancare a Taty Castellanos. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Giovanni Simeone del Napoli è uno dei favoriti. Già nei mesi scorsi l’attaccante era stato affiancato al club biancoceleste, ma le trattative sembravano poi essersi interrotte.

Simeone alla Lazio, il Napoli può accontentarsi di 12 milioni + bonus

L’argentino potrebbe aggiungersi a Victor Osimhen fra gli attaccanti pronti a lasciare la maglia azzurra in questa estate di calciomercato. La Lazio c’è, le parti sono in contatto e presto potrebbe esserci la stretta decisiva. Il Napoli parte da una valutazione di 15 milioni di euro cash per il suo cartellino, mentre la Lazio per il momento si è fermata a cifra inferiori. L’intesa potrebbe però trovarsi a breve sulla base di una base fissa di 12 milioni di euro più ulteriori 2-3 di bonus facilmente raggiungibili.

Le quotazioni di Simeone alla Lazio sono in risalita. Lo riporta Sky Sport:

“Giovanni Simeone resta una valida ipotesi per il post Ciro Immobile alla Lazio. Con il solo Castellanos in rosa, la dirigenza è al lavoro per scegliere il migliore rinforzo per l’attacco a disposizione di Marco Baroni. L’attaccante argentino ha trovato poco spazio al Napoli; la Lazio per lui potrebbe essere l’occasione per cambiare aria e avviare una nuova avventura. Simeone ha indossato anche le maglie di Cagliari, Fiorentina e Genoa in Italia. La prossima sarà quella della Lazio? Una cosa è certa: Simeone in casa Lazio è un cognome che pesa tanto“.

