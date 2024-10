Mbappé: «Vinicius mi mandava dei messaggi: ‘vieni a Madrid, facciamo gol insieme’»

In conferenza: «Ero vicino alla firma due anni fa. Arrivo con umiltà, nel miglior club del mondo, ma con ambizione»

«Sono un giocatore del Real Madrid, è il mio sogno da bambino. Un sogno non ha prezzo», ha esordito così Kylian Mbappé che oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore del Real Madrid. «Ero vicino alla firma due anni fa. Il passato è alle mie spalle, ora vivo nel presente».

Mbappé ha già parlato con Ancelotti questa mattina a Valdebebas:

«Giocherò dove vorrà il mister, posso giocare nelle prime tre posizioni. Sono sempre stato sicuro che il mio momento sarebbe arrivato. Sapevo che una volta lasciata Parigi sarei venuto a Madrid. Avevo offerte da tanti club. Vinicius mi ha anche mandato dei messaggi: ‘vieni a Madrid, facciamo gol insieme’».

Zidan nel 2012 invitò l’attaccante francese a Valdebebas:

«I grandi giocatori sono fatti per giocare insieme. Non avrò problemi a giocare con Vinicius, le sue ultime stagioni sono state perfette. Ora devo adattarmi a Vinicius, Rodrygo e tutti gli altri per aiutarli. Devo adattarmi, intendo tatticamente. Non voglio venire qui, segnare il mio gol e tornare a casa. Segnerò il gol di sicuro».

Che sforzi ha fatto Mbappé per arrivare al Real?

«Mi sento un privilegiato. Sono un giocatore del Real Madrid, è il mio sogno da bambino. Un sogno non ha prezzo. È una grande soddisfazione per me e la mia famiglia. Tutto quello che ho fatto per arrivare qui sono state tante tappe intermedie».

Quando ha deciso di venire al Real

«Il momento esatto… fin da quando ero bambino. È stato facile. Era un sogno. Poi un gol. Il mio destino era giocare nel Real Madrid».

Con quale spirito entri nello spogliatoio?

«Arrivo con umiltà, nel miglior club del mondo, ma con ambizione. Questi sono i valori del club. La priorità ora è adattarsi bene alla squadra. Vogliono adattarsi il più rapidamente possibile. Ero vicino a firmarne due anni fa. Il passato è alle spalle: Ora vivo nel presente. Voglio godermi ogni secondo. Lo dirò ai miei figli. È un giorno storico».

Dove pensi di giocare con Ancelotti:

«Giocherò dove vorrà l’allenatore, posso giocare nelle tre posizioni d’attacco. La cosa più importante è stare bene fisicamente e mentalmente».

Il primo ricordo di Mbappé da tifoso del Real Madrid:

«Ne ho tanti ma penso che Zidane, come francese, sia molto importante. Poi guardavo le partite del mio idolo Cristiano. È un piacere essere un bambino che aveva un sogno e ora essere qui. È un privilegio».

Mbappé risolverà il problema al naso?

«Questa mattina abbiamo parlato con lo staff medico del club e aspetteremo i risultati. Vedremo cosa fare. Sicuramente ci sarò per la Supercoppa, ma dipende dall’allenatore se giocherò. Sarò pronto. Sarebbe il primo titolo e voglio giocare, ma questo spetta all’allenatore».

Quale compagno di squadra del Real ha insistito per farti venire?

«I francesi mi hanno detto tante cose. Anche Vinicius mi ha mandato dei messaggi: ‘vieni a Madrid, facciamo gol insieme’. Non ho bisogno di questi messaggi per sapere che è la squadra più forte del mondo, ma è un piacere sentirsi amati».

Il peso della storia del Real:

«Arrivi in ​​un club storico, mitico. Ti pesa tanto sulle spalle. Ma lo prendo come un privilegio. Ho già avuto la fortuna di giocare in grandi club. Al Monaco, che allena molto bene i giovani, al Psg e ora al Real Madrid, il più grande del mondo, spero di essere all’altezza di questo club».

Mbappé sul suo idolo Cristiano Ronaldo:

«È sempre stato il mio idolo. Ho la fortuna che adesso è un amico. Abbiamo tanti contatti e mi dà tanti consigli. Mi dice di lavorare, di mantenere la passione per il gioco. Lo so è stata dura per lui agli Europei, ma “ci siamo abbracciati”».

Tra la maglia numero 9… e la 10 di Modric:

«Abbiamo scelto il numero 10, di Luka Modric. Sono orgoglioso di essergli vicino nello spogliatoio. L’importante per me è il gol. Il numero, che è dietro, non mi importa. Se è il numero 9 o 48. Il numero 9 è importante, ma per me il numero non è la cosa più importante».

Ha avuto anche un incontro con Zidane quando era più piccolo:

«Sono arrivato nel 2012, con Zizou, ed è stato il sogno di un bambino, pazzesco. Un bambino di 13 o 14 anni accolto da Zinedine Zidane. Ero molto emozionato. È stato un momento della mia vita che ho apprezzato come bambino. Per questo ho voluto parlare ai bambini. Sono loro il futuro del mondo. Oggi molti escono dallo stadio con tanti sogni e voglio dire loro che con la passione e il lavoro si può realizzare tutto».

Dove ha imparato lo spagnolo?

«Ho iniziato a scuola. Non ero tanto bravo, ma in spagnolo davo il massimo. Il mio sogno era giocare per il Real Madrid e sapevo che la lingua era importante. So che parlare spagnolo mi avrebbe aiutato ad adattarmi. Ho avuto anche allenatori come Luis Enrique o Pochettino che parlavano spagnolo, non ho paura di sbagliare e spero che quando li faccio la gente mi dica cosa migliorare».

Cosa significa essere un giocatore del Real Madrid?

«Mi dicono che non esiste un altro club come il Real Madrid. Tutti hanno giocato in altri club, in grandi club, ma tutti mi dicono che qui vivrei un’esperienza unica. Più importante che vincere, è un club che vive il sogno al 100%. Tutti quelli che lavorano qui hanno la passione di lavorare a Madrid e questa mattina ho visto tante persone con entusiasmo a Valdebebas. Sono molto felice di far parte della grande famiglia del Real Madrid».

Un commento anche su Endrick:

«Conosco la sua reputazione e la gente parla molto bene di lui. Non l’ho visto molto, l’ho visto segnare gol con il Brasile, ma sono sicuro che ha molto talento. È un giocatore giovane, anch’io ho iniziato a 16 anni e so cosa significa».

