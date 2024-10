Grande gara dell’italiano che ci crede fino in fondo, sfrutta la caduta di Martin a un giro e mezzo dalla fine e conquista il primo posto nel motomondiale. Secondo Marquez.

Bagnaia è il professore, Martin ne ha paura e cade. Pecco vince e va in testa al Mondiale

In Germania Pecco Bagnaia firma la sua quarta vittoria consecutiva nel motomondiale e in classifica generale sorpassa Martin e si porta al primo posto. Il circuito di Sachsenring regala un weekend dolce a Pecco. Male Martin che era in testa alla gara. A un giro e mezzo dalla fine però lo spagnolo cade e regala la vittoria al pilota Ducati. Marc Marquez secondo. Altra grande gara di Marc Marquez, autore dell’ennesima rimonta. Dal tredicesimo posto al secondo, davanti al fratello Alex.

Bagnaia festeggia al meglio al sua 200esima gara. Podio e primo posto in classifica. Stacca di dieci punti Martin. Bagnaia 222, lo spagnolo 212 punti. Sky riporta alcuni record di Pecco:

“È il pilota più vincente di sempre con Ducati, staccato Stoner a quota 24. Quarta vittoria consecutiva: non registrava una sequenza simile da Assen-Misano 2022. 42° podio in top-class (7° quest’anno, 6° consecutivo). Eguaglia Loris Capirossi al 17° posto di tutti i tempi“.

A day to remember! 🤩@peccobagnaia will reach an important milestone as he will participate in his 2⃣0⃣0⃣ Gran Prix at the #GermanGP later today! 👏🏻#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/dBiFxxnXmq — Ducati Corse (@ducaticorse) July 7, 2024

Gp di Germania, l’ordine d’arrivo. Bagnaia primo

L’ordine d’arrivo dei primi dieci:

Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, Bastianini, Morbidelli, Oliveira, Acosta, Bezzecchi, Binder e Fernandez.

«Mentalmente sono molto forte. Niente psicologi, mi conosco»

Intervista di “Repubblica” a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo di MotoGp racconta le sensazioni in vista del weekend di Mugello e il suo futuro in Ducati.

«Mai avuto dubbi. Mentalmente sono molto forte. No, niente psicologi. Il segreto è che conosco il mio potenziale: e so di avere le carte in regola per vincere sempre. La moto è fantastica, la squadra anche, fisicamente sono preparato per affrontare qualsiasi situazione. Se qualche ora prima va male, è lo stesso: non dubito mai. Non è arroganza: sono determinato, consapevole».

