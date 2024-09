Oriali, Conte lo ritiene una figura fondamentale per lo spogliatoio e per i rapporti col club (Gazzetta)

Fondamentale nella gestione dello spogliatoio e soprattutto come collante tra giocatori, staff tecnico e società. Si sono legati ai tempi della Nazionale

Oriali, Conte lo ritiene una figura fondamentale per lo spogliatoio e per i rapporti col club. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Conte si legherà al Napoli per le prossime tre stagioni a 6 milioni netti più bonus: porterà con sé Lele Oriali, in qualità di coordinatore dello staff. Oriali è una figura fondamentale per Conte, nella gestione dello spogliatoio e soprattutto come collante tra giocatori, staff tecnico e società. Si sono legati ai tempi della Nazionale e poi Antonio lo ha voluto con sé all’Inter, dove hanno vinto uno scudetto.

Antonio è pronto a ricostruire sulle macerie di una stagione flop, col Napoli finito fuori dall’Europa dopo quattordici stagioni e a meno 41 punti dall’Inter capolista. Ma la sfida lo esalta, perché da uomo del sud sa cosa significa la passione dei napoletani, e anche quanto siano enormi le aspettative del popolo azzurro dopo il suo arrivo.

Conte-Napoli, accordo su diritti d’immagine e stipendio. Oriali incontrerà il club (Romano)

Tra Conte e il Napoli è praticamente fatta. Mancano i dettagli finali, l’accordo è in fase di completamento. Lo scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X.

“La squadra di Antonio Conte e il Napoli stanno definendo gli ultimi dettagli del contratto e l’accordo è in via di definizione.

Accordo sui diritti d’immagine, stipendio fisso e contratto confermato fino a giugno 2027.

In via di definizione anche lo staff, con Lele Oriali che incontrerà il club“.



