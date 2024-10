Napoli, oltre a Folorunsho blindato anche Caprile fino al 2029

Aveva un contratto col club azzurro fino al 2028, prolungherà di un ulteriore anno. Schira conferma che è tutto pronto per la firma.

Il giornalista Nicolò Schira conferma su X che il Napoli rinnoverà presto il contratto di Elia Caprile fino al 2029, come sarà fatto per Folorunsho. Il portiere sarà il vice di Alex Meret nella prossima stagione.

Caprile rinnoverà col Napoli fino al 2029

Con il club azzurro aveva un contratto fino al 2028, ma lo prolungherà di un altro anno. L’estremo difensore era stato acquistato dal Napoli nell’estate 2023 dopo l’ottima stagione col Bari in Serie B; è stato poi girato all’Empoli per la Serie A 2023/24 in prestito, dove ha contribuito alla salvezza del club, arrivata all’ultima giornata di campionato.

Un tappa fondamentale del la sua carriera è stata Leeds. Com’è essere allenati a 18 anni da Bielsa?

«Un’esperienza incredibile. Per la prima volta andavo a vivere lontano da casa e in un paese straniero: in quei mesi scoppia la pandemia e mi trovo a vivere da solo per un anno e mezzo. Quando vedi Bielsa sai che stai incontrando l’allenatore per eccellenza come dice Guardiola. Ti forma in ogni cosa: è attento a qualunque dettaglio e controlla tutto, persino il peso. In campo volavamo e giocavamo a memoria, tanto da vincere la Championship e finire l’anno dopo noni in Premier».

Pronto per essere allenato da Conte?

«Sono impaziente di conoscerlo. Mi hanno raccontato che è molto esigente, ma su questo andiamo d’accordo. Io sono il

primo critico di me stesso e mi impegno ogni giorno per fare sempre meglio».

ilnapolista © riproduzione riservata