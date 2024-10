Napoli come il Real Madrid per gli Mvp a Euro2024: 3 premi vinti

Due vinti da Lobotka e uno da Kvaratskhelia. Secondo posto per entrambi i club. Il Manchester City domina con 4.

Il Napoli ha portato a casa finora 3 Mvp a Euro2024, il premio che si dà al miglior giocatore di ogni match. Come il club azzurro, anche il Real Madrid. Primo il Manchester City, con 4 riconoscimenti portati a casa.

Napoli, con Lobotka e Kvara è a 3 Mvp finora a Euro2024

Stanislav Lobotka ne ha portati a casa due con la Slovacchia, arrivati nei match contro Belgio e Romania.

Per Khvicha Kvaratskhelia, invece, il premio è arrivato per la partita contro il Portogallo, in cui è stato autore di un gol e di una buonissima prestazione, portando la Georgia agli ottavi di finale.

Foto di Pianeta Napoli

La Uefa premia il centrocampista slovacco, Man of the Match contro la Romania

Anche questa volta Lobotka, centrocampista della nazionale slovacca e del Napoli, ha vinto il premio di Man of the Match. Oggi pomeriggio nel pareggio per 1-1 contro la Romania ha, come al suo solito, fatto il bello e il cattivo tempo a centrocampo. Se la Slovacchia continuerà il suo percorso a Euro 2024, certamente è anche merito suo.

Aveva già vinto lo stesso premio all’esordio contro il Belgio. In quel caso Lobotka fu l’uomo ovunque. Sempre pronto davanti a difendere e a ripartire con qualità. Ha dato una mano ai suoi difensori centrali e ha permesso alla sua nazionale di essere pericolosa e di mettere in difficoltà il Belgio.

ilnapolista © riproduzione riservata