Lobotka ancora il migliore in campo con la Slovacchia: la Uefa lo premia Man of the Match

Oggi pomeriggio nel pareggio per 1-1 contro la Romania ha fatto di nuovo il bello e il cattivo tempo a centrocampo. È il suo secondo premio in questo Euro 2024

Anche questa volta Lobotka, centrocampista della nazionale slovacca e del Napoli, ha vinto il premio di Man of the Match. Oggi pomeriggio nel pareggio per 1-1 contro la Romania ha, come al suo solito, fatto il bello e il cattivo tempo a centrocampo. Se la Slovacchia continuerà il suo percorso a Euro 2024, certamente è anche merito suo.

Aveva già vinto lo stesso premio all’esordio contro il Belgio. In quel caso Lobotka fu l’uomo ovunque. Sempre pronto davanti a difendere e a ripartire con qualità. Ha dato una mano ai suoi difensori centrali e ha permesso alla sua nazionale di essere pericolosa e di mettere in difficoltà il Belgio.

🚨🥇 UEFA Man of the Match for Slovakia vs Romania: Stanislav Lobotka. Second POTM award at Euro 2024 for Napoli midfielder. pic.twitter.com/21UUTeqQto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

La Slovacchia di Calzona batte il Belgio 0-1 nel derby tutto italiano con Tedesco. Lobotka giganteggia, è ovunque

L’avevamo detto. Non abbiamo indovinato il risultato esatto, ma avevamo preventivato la sconfitta del Belgio. Calzona batte Tedesco 1-0 e si porta a casa i primi tre punti del suo Euro 2024.

La Slovacchia dopo il gol del vantaggio segnato da Schranz al settimo minuto, si difende con discreto ordine. Rischia pure un paio di volte ma là davanti il Belgio ha messo Lukaku e abbiamo già detto tutto. Doku pericoloso ma mai decisivo. De Bruyne poco incisivo, sulle sue tracce c’è Lobotka che giganteggia a centrocampo. Lo slovacco del Napoli è ovunque, fondamentale in difesa e prezioso in fase di impostazione. È avanti anni luce, capisce prima di tutti dove finirà la palla. Buona prestazione anche di Skriniar e Hancko. Quest’ultimo salva sulla linea un tiro a porta vuota e poi sbatte la testa sul ginocchio di un compagno.

