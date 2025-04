Salta l’uomo e con le sue accelerazioni può mettere in seria difficoltà la retroguardia del Bologna

Neres e il 4-3-3 a Bologna: il brasiliano è indispensabile per Conte (Repubblica)

David Neres è diventato subito punto fisso del Napoli di Conte. Il suo rientro ha coinciso col ritorno alla vittoria degli azzurri sia pure nel sofferto successo contro il Milan di Conceiçao. Antonio Conte – scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina. – riproporrà il brasiliano e il 4-3-3 nel lunedì sera di Bologna contro il temibilissimo Bologna di Italiano (la squadra più in forma della Serie A).

Scrive Repubblica Napoli:

Il 4-3-3 sarà confermato anche perché Politano e Neres saranno fondamentali per garantire ampiezza nella manovra azzurra. Il brasiliano poi potrà essere decisivo: salta l’uomo e con le sue accelerazioni può mettere in seria difficoltà la retroguardia del Bologna. Il rientro dell’ex Benfica ha coinciso con una vittoria, ma soprattutto il Napoli per almeno un’ora ha offerto una proposta offensiva di alto livello. Non può essere una casualità, quindi si va avanti ancora con Neres. Conte ha qualche dubbio ancora in mediana. Scott McTominay ha smaltito quasi subito il problema influenzale e si è allenato tutta la settimana con regolarità.

Le magie e i lampi di Neres sono mancati come l’ossigeno nel febbraio nero del Napoli (Gazzetta)

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Bologna, una partita tutt’altro che facile, Conte lo aveva detto prima che la formazione di Italiano stracciasse l’Empoli in Coppa Italia. Il tecnico può finalmente contare su tutti i suoi uomini e soprattuto su Neres, come scrive la Gazzetta dello Sport

“il rientro di Neres in attacco potrà regalare quelle magie e quei lampi di classe che sono mancati come l’ossigeno nel febbraio nero. C’è un dato che più di tanti emerge nella frenata azzurra: nel 2025 il Napoli fatica tanto a vincere lontano dal Maradona. Dove aveva cominciato con due vittorie meravigliose a Firenze (unica big a riuscirci) e Bergamo, prima di incepparsi: la media punti in trasferta nel 2024 era di 2,2 in 9 gare, quella del 2025 è di 1,5 in 6. E allora spazio a Neres, ai suoi guizzi, ai suoi strappi, ai suoi uno contro uno che fanno saltare il banco e aprono il campo. Il ritorno al 4-3-3 è una necessità, anche ora che la lista dei titolari si è allungata. Ma poi ci sono i titolarissimi, quelli delle 7 vittorie di fila. Pronti a superare se stessi per tentare il sorpasso in vetta. Missione complicata, ma non impossibile. E il Napoli vuole crederci fino alla fine”.

