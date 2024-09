Lindstrom ha accettato il Lione. Vicino l’accordo con il Napoli per un prestito con obbligo di riscatto

Lo scrive SoFoot. Il club francese vorrebbe il diritto di riscatto, il Napoli spinge per un obbligo intorno ai 20 milioni di euro.

Secondo quanto riporta So Foot, Lindstrom sarebbe vicino al Lione. L’esterno del Napoli ha deluso le aspettative, ma il club non vuole rimetterci. L’estate scorsa il danese è stato l’acquisto più costoso del mercato estivo. Così si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto. L’accordo verbale tra i due club sarebbe vicino.

Lindstrom a Lione, si può fare con un prestito con obbligo di riscatto

Scrive So Foot.

“Il Lione sarebbe in trattativa con il Napoli per il prestito di Jesper Lindstrom (24 anni). I due club stanno discutendo e alcune fonti del Napoli annunciano che un accordo verbale sarebbe vicino, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le ultime discussioni riguardano proprio questa opzione, che potrebbe trasformarsi in obbligo di acquisto, il cui importo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Il trequartista ha accettato di trasferirsi al Lione”.

Escluso dalla Danimarca per gli Europei: troppo poco minutaggio col Napoli

Jesper Lindstrom, l’acquisto più costoso del Napoli nello scorso mercato estivo (25 milioni), non è nella lista dei 26 convocati della Danimarca per gli Europei 2024. La competizione si terrà dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Tra i convocati figurano molti passati per la Serie A: gli ex Atalanta Maehle e Hojlund; l’ex Inter Eriksen; l’ex Bologna Skov Olsen, ma anche gli ex Lecce e Sampdoria Hjulmand e Damsgaard. Non poteva mancare l’esperienza di Simon Kjaer a trascinare la sua Nazionale.

Quest’anno con il Napoli Lindstrom ha giocato 587 minuti, pochissime volte è rimasto in campo più di mezz’ora. Sicuramente non ha dato quello che ci si aspettava e le sue scarse prestazioni con gli azzurri hanno fatto sì che fosse escluso dalla Nazionale danese per una competizione così importante. Per giunta, lui è sempre stato uno dei pilastri della Danimarca. Avrà modo di rifarsi (ce lo auguriamo per lui) nella prossima stagione.

