La Gazza fa i conti in tasca al Napoli tra Conte, Garcia ancora a libro paga e senza Champions. Ci si aspettava un ridimensionamento che non c’è stato

La Gazzetta si preoccupa per i conti del Napoli: senza la Champions, rinnovare Kvara sarà un sacrificio.

Il Napoli ha il bilancio in ordine, è da sempre un esempio per le altre società di Serie A. Ma adesso le spese iniziano ad aumentare dopo gli sbagli dell’ultimo anno. De Laurentiis dovrà fare qualche sacrificio se vuole pensare di rinnovare il contratto di Kvara.

La gestione del Napoli è sempre stata accorta ed esemplare. Anche nei momenti più delicati, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’a.d. Andrea Chiavelli hanno mantenuto solide le casse aziendali, diventando un modello di successo non solo Italia. Il Napoli dodici mesi fa tornava sul tetto d’Italia dopo aver dato una bella sforbiciata al monte ingaggi. Il Napoli ha chiuso il bilancio 2023 con un utile di quasi 80 milioni di euro.

La Gazzetta si preoccupa per noi

La Gazzetta legge il bilancio del Napoli.

Dopo l’ultimo bilancio, il patrimonio netto del club segnava 148,5 milioni. Adesso, però, arriva la prova più complicata: il decimo posto nella disastrosa stagione post scudetto poteva anticipare un ridimensionamento, ma le prime mosse del club lasciano immaginare tutt’altro.

Il prossimo anno niente Champions eppure Adl ha preso Conte.

Il tecnico guadagnerà 6 milioni netti all’anno per tre stagioni, il che porta a 8,5 milioni netti il conto sugli allenatori del prossimo anno. De Laurentiis, infatti, avrà ancora a libro paga Rudi Garcia.

Il francese guadagnerà 2,5 milioni fino al 30 giugno 2025.

I costi del Napoli negli ultimi mesi si sono impennati: nel 2024, infatti, è entrato a bilancio il nuovo contratto di Victor Osimhen, firmato poco prima di Natale 2023. Accordo da 10 milioni netti a stagione, reso più accessibile al lordo grazie alle agevolazioni fiscali del Decreto crescita. Ora, la società è chiamata a un nuovo grande sacrificio se vuole convincere Khvicha Kvaratskhelia a rinnovare il contratto: il georgiano è arrivato in Italia nell’estate 2022, con un contratto da 1,2 milioni a salire e sempre sotto regime di Decreto crescita: ora chiede almeno 5 milioni per rinnovare, che al lordo significherebbe quasi 10 milioni. Per questo, il Napoli ha bisogno di fare cassa con la cessione di Osimhen, che ha una clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni. Senza i soldi Champions, l’addio di Victor diventa l’assicurazione per il club: per rimanere ai vertici del campionato senza perdere solidità economica.

