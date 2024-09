La causa del City alla Premier è nauseante, ma se inviti una tigre a tavola prima o poi ti mangerà (Guardian)

“Il governo inglese vende armi e uccide, perché ci aspettiamo che Abu Dhabi si comporti meglio? E’ un golpe in stile Trump”

“Benvenuti a un colpo di stato molto simile alla Premier League”. Nella causa epocale del Manchester City alla Premiere League il Guardian ci vede “una sorta di parabola. Qui abbiamo una lega fondata dall’avidità, a beneficio futuro dell’avidità, che ora si trova minacciata di detonazione interna da – sì – avidità. Invita una tigre a prendere il tè e la tigre potrebbe essere divertente. Ma è pur sempre una tigre. E alla fine si mangerà anche te”.

Però non è solo avidità, continua Barney Ronay nella sua analisi: “Si tratta di controllo, hard power e un quarto di secolo di governance e supervisione del selvaggio west. Consentite agli stati nazionali iperambiziosi di acquistare le vostre istituzioni sportive e, beh, potreste ritrovarvi con un infelice stato nazionale iperambizioso tra le mani”.

“E’ difficile decidere quale sia l’aspetto più nauseante dell’intera vicenda. Forse è l’accozzaglia di populismo e urla pubblicizzate dagli avvocati e dai portavoce del City. Si veda ad esempio il quadro trumpiano profondamente cinico, l’idea che questa sia una battaglia combattuta contro le élite. Qui abbiamo una monarchia ereditaria più ricca di Dio, proprietaria della squadra di calcio più potente del mondo, che in qualche modo si presenta come outsider”.

Ma “forse la parte più nauseante è l’assurdità libertaria del libero mercato, la roba sulla “libertà commerciale” spesso ripetuta a pappagallo da persone che non capiscono cosa sia un libero mercato. Ciò si riferisce all’assurda affermazione secondo cui consentire a un’entità di propaganda di spendere ciò che vuole per ragioni non commerciali significa in qualche modo “consentire al mercato di funzionare”. In realtà è il contrario, una distorsione del mercato attraverso sussidi statali e obiettivi di pubbliche relazioni che non hanno nulla a che fare con il valore o la concorrenza, che ci porta a risultati non di mercato così spaventosi come la vendita di Neymar per 220 milioni di euro. Il fantasma di Milton Friedman dice: questo non è capitalismo. È più vicino all’economia pianificata”.

E “poi c’è la frase terribilmente stonata “tirannia della maggioranza”, usata qui per descrivere la cosa più tirannica tra tutte, la democrazia. Nel suo contesto appropriato, la citazione di John Stuart Mill dovrebbe descrivere uno stato di governo della massa, in cui nessuna istituzione regola gli impulsi della mandria. Non tanto l’uomo più ricco al tavolo che non riesce a farsi strada in un voto in sala consiglio. Ma questa è la prospettiva miliardaria autocratica. L’ état c’est nous. E non si deve permettere che qualcosa si intrometta nell’esercizio del potere. Sembra ancora sport?”.

“Inoltre, non è realmente il Manchester City a perseguire questi obiettivi, ma l’entità che lo possiede e lo controlla, un governo con un’agenda politica molto chiara. Perché, a parte la cieca stupida avidità, qualcuno dovrebbe volere che un governo possegga una squadra di calcio? I governi non sono imprese benevole. Il governo del Regno Unito vende armi e uccide persone per proteggere i propri interessi. Il governo degli Stati Uniti è una macchina imperialista. Cosa ci aspettavamo che Abu Dhabi facesse esattamente qui? Giocare pulito?”.

In ogni caso “le potenziali conseguenze di tutto ciò potrebbero essere disastrose per il calcio inglese”. Perché per esempio “l’abolizione delle regole sulle transazioni delle parti associate, eliminerebbe qualsiasi tetto sulla quantità di denaro che un proprietario statale può versare in un club. Ciò destabilizzerebbe ogni parte del gioco, distruggendo ogni leva che non sia pura moneta sonante”.

E allora? Che si fa? Per prima cosa, suggerisce il Guardian, “la Premier League potrebbe minacciare di espellere il City. La Lega ha il diritto democratico di espellere qualsiasi membro che minacci la sua stabilità”. Ma è ovvio che “non può permetterselo. Il prodotto crollerebbe. Quello che abbiamo qui è un club che alla fine può fare quello che vuole, perché il suo budget sarà sempre più grande, perché non è un’entità commerciale ma uno Stato”.

“L’altra cosa che potrebbe accadere, ma che non accadrà, è che il governo potrebbe interessarsene. Dobbiamo chiederci ancora una volta perché sia ​​ritenuto inaccettabile che uno stato affamato di pubbliche relazioni possieda il Daily Telegraph, mentre va bene possedere un club della Premier League. Il Manchester City è un’emittente molto più significativa del Telegraph. Hanno 22 milioni di follower su X, cinque volte di più del Telegraph. Hanno una portata globale e un culto della lealtà. Lo useranno per proiettare un messaggio, adottando allo stesso tempo misure per destabilizzare un’industria chiave britannica”.

