Il Napoli pensa al croato Borna Sosa in difesa a sinistra (CorSport)

Mancino, tecnico e veloce, gioca all’Ajax. Conte lo voleva già al Tottenham. Ha 26 anni, è stato convocato dalla Croazia per gli Europei

Napoli: in difesa spunta l’idea Borna Sosa, terzino sinistro dell’Ajax. Nella stagione 2022-2023 fu accostato al Tottenham di Conte. Ora che il tecnico leccese è al Napoli, il difensore è tornato di moda.

Lo riporta il Corriere dello Sport:

Alle porte del mercato della stagione 2022-2023, Borna Sosa fu accostato al Tottenham, agli Spurs di Antonio Conte: alla fine non se ne fece più nulla e rimase allo Stoccarda, salvo poi trasferirsi all’Ajax nella scorsa stagione. Un giro di calendario e via: Conte arriva al Napoli e il mancino della nazionale croata che oggi debutterà all’Europeo con la Spagna è tornato di moda. Un’idea, una pista da valutare per la fascia sinistra. Un giocatore molto abile in entrambe le fasi, bravo tecnicamente, nel cross e nell’assist. Rapidità, allungo e resistenza. Un uomo a tutta fascia capace di venire a giocareanche dentro il campo: esattamente l’identikit che può interessare al tecnico.

(…) Sosa è uno degli alfieri della Croazia che contenderà la qualificazione alla fase successiva anche all’Italia. Stesso girone.

Ventisei anni compiuti a gennaio, 187 centimetri, piede mancino, Sosa è nato a Zagabria, a Pecko, da padre croato e mamma bosniaca. Ha la cittadinanza tedesca e un’etichetta ritagliata agli albori della sua carriera: dissero di lui che in Croazia non si vedeva un terzino sinistro del suo calibro sin dai tempi di Robert Jarni, tra l’altro compagni di squadra di Conte ai tempi della Juve per una stagione (1994-1995). Nell’ultima stagione all’Ajax ha collezionato 27 presenze e 5 assist. È stato pagato poco meno di 10 milioni.

Il Napoli dice addio a Mario Rui

L’addio a Mario Rui è quasi pronto. Dopo sette stagioni, 227 presenze e tre gol, sta per chiudersi l’avventura di Mario Rui (33 anni appena compiuti) a Napoli. Anche il portoghese è assistito da Mario Giuffredi che segue molti calciatori che giocano nel club di Aurelio De Laurentiis.

Dell’addio del portoghese scrivono sia il Corriere del Mezzogiorno:

A sinistra Mario Rui è in uscita, ci sono dei colloqui avviati con le tre big di Portogallo: Benfica, Porto e Sporting Lisbona.

Sia la Repubblica Napoli:

Il Napoli cambierà volto pure a sinistra: Mario Rui è in uscita. Il portoghese vorrebbe tanto tornare a casa e il club agevolerà la sua partenza.

ilnapolista © riproduzione riservata