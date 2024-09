Il Napoli incassa circa 4,5 milioni dalla Champions 2023/24

Dati riportati da C&F. Gli azzurri riceveranno la stessa somma di Inter e Lazio; il Milan 3,4 milioni perché ha giocato due match in meno.

La Uefa verserà oggi un totale di 150,15 milioni di euro alle trentadue squadre che hanno partecipato alla Champions League nella stagione 2023/24, tra cui anche il Napoli.

Champions 2023/24: gli incassi di Napoli, Inter, Lazio e Milan

Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, le squadre italiane (Inter, Milan, Napoli, Lazio) incasseranno complessivamente 17 milioni circa.

I club a incassare di più sono Inter, Lazio e Napoli, che hanno giocato lo stesso numero di partite (8); guadagneranno poco più di 4,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il Milan, eliminato nella fase a gironi (terzo posto), riceverà 3,4 milioni, poiché ha disputato due match in meno.

Durante il Festival della Serie A, il vice segretario ha dichiarato «La Uefa aveva pensato a una Champions League con un format simile alla Superlega, ma questo avrebbe rovinato i campionati».

La prossima Champions (così come Europa League e Conference) subirà comunque dei cambiamenti radicali. Dirà addio alla fase a gironi. «Dall’inizio della Champions League è la trasformazione più importante. Non abbiamo deciso improvvisamente di cambiare, i format si evolvono nel tempo anche se nel passato non si è reso conto. A ogni ciclo triennale qualche piccolo cambiamento l’abbiamo fatto».

Sui possibili derby subito nella prima fase della nuova Champions: «Non abbiamo intenzione di far giocare derby a nessuno nella fase di lega. Cosa che poi sarà possibile nella fase a eliminazione diretta. Saranno possibili solo nel caso di impossibilità di completare il calendario se non infrangono due paletti, cioè che nessuno potrà avere più di due avversari dello stesso paese né della stessa nazionalità».

