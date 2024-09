Euro2024: Spagna-Croazia finirà 2-1

Gli spagnoli hanno eliminato i croati agli ottavi di Euro2020 e li hanno battuti in finale di Nations League. Alla squadra di de La Fuente vanno i favori del pronostico.

Euro2024, oggi alle 18 Spagna e Croazia si sfideranno in una partita che promette scintille. I precedenti sorridono alla Spagna, che negli ultimi due incontri ha eliminato la Croazia agli ottavi di Euro2020 e l’ha battuta ai rigori nella finale di Nations League dello scorso anno. I croati dovranno trovare il riscatto in un momento in cui i favori del pronostico vanno alla squadra di Luis de la Fuente.

Euro2024, la Spagna parte favorita sulla Croazia

Per la Spagna, tutti gli occhi saranno puntati sulla stella emergente del Barcellona, Lamine Yamal, un altro prodotto di talento uscito direttamente dalla fabbrica de La Masia. Ma non mancheranno alla squadra spagnola colossi già affermati come Carvajal e Rodri.

Mentre la Croazia si aggrappa ad una stella fatta e finita: capitan Modric, che giocherà il suo quinto Europeo. Darà forza anche il duo Gvardiol e Kovacic proveniente dal Manchester City.

Sarà interessante il confronto tra le giovani stelle spagnole, in particolare Yamal, e Modric. Quando il centrocampista croato ha giocato il mondiale del 2006, Yamal non era nemmeno ancora nato. Modric c’ha scherzato su, in un’intervista al quotidiano “As”:

«Quando sento queste cose mi sento molto vecchio. Non contano tanto gli anni, quanto ciò che si dimostra sul campo. Quest’anno Lamine Yamal ha fatto cose incredibili e tutti vedono in lui il grande pericolo della Spagna. Ha un potenziale enorme e una grande carriera davanti a sé».

Secondo la nostra opinione, l’ago della bilancia penderà verso gli spagnoli, con un risultato finale di 2-1.

Spagna-Croazia, le probabili formazioni di Sky

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Grimaldo; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De La Fuente

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Brozovic, Modric; Majer, Budimir, Kramaric. Ct. Dalic

