Euro2024, l’Inghilterra punterà sui giovani: nove under24 convocati, a discapito di Maguire e Grealish

Telegraph: i calciatori d’esperienza avranno il compito di aiutare gli esordienti. Ciò che preoccupa sono i gol: su 100 reti, 74 sono solo di Kane e Saka.

L’Inghilterra sarà una delle Nazionali più giovani a Euro2024. Tuttavia, la poca esperienza di alcuni giocatori non preoccupa molto i tifosi, che hanno saputo apprezzare i loro ragazzini talentuosi durante tutta la stagione di Premier League.

L’Inghilterra si affida ai giovani a Euro2024

Il Telegraph scrive:

Quasi la metà dei convocati dell’Inghilterra, 12 su 26, l’Europeo rappresenta la loro prima esperienza in un torneo così importante. Solo cinque calciatori saranno le “bandiere”: Jordan Pickford, Kyle Walker, Declan Rice, John Stones e Harry Kane. La loro esperienza sarà più importante ora che in qualsiasi altro momento della loro carriera in nazionale. La mancanza di esperienza dell’Inghilterra può essere intesa come una preoccupazione, o un segno eccitante dell’enorme quantità di giovani promesse. Cole Palmer, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze e Anthony Gordon contano in totale 14 apparizioni in nazionale, ma pochi tifosi sono preoccupati di ciò.

Kane ha rassicurato: «Ci saranno sempre nuovi giocatori, quelli che meritano di essere qui, o che sono al loro primo torneo internazionale. Si tratta di assicurarsi che si sentano a proprio agio e pronti». Solo due squadre arriveranno con più giovani rispetto all’Inghilterra: Turchia e Repubblica Ceca. Nove dei giocatori di Southgate hanno massimo 24 anni, anche se a volte l’età non equivale necessariamente all’esperienza: nella lista ci sono anche Saka, Foden e Bellingham, con esperienza internazionale maggiore rispetto a Dunk (32 anni) o Toney (28 anni). Sarà solo il tempo a decidere se le assenze di Maguire o Grealish influiranno.

Alla squadra di Southgate preoccupano di più i gol

Continua:

Ci sono pochi giocatori che hanno segnato tanti gol per l’Inghilterra. Dei 26 convocati, solo Kane e Saka hanno fatto più di quattro reti nelle competizioni internazionali. L’Inghilterra ha infatti il minor numero di giocatori a segno, insieme solo all’Albania. Dei 100 gol dell’attuale nazionale, 74 sono stati realizzati da Saka e Kane.

ilnapolista © riproduzione riservata