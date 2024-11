As: “Bellingham è il giocatore del secolo”, 20 gol in 29 presenze

Terza doppietta in campionato contro il Girona, primo nella classifica marcatori. L’inglese ora punta a superare i 26 gol di Hierro nel 1991-92

Ieri il Real Madrid ha ristabilito le gerarchia della Liga con il 4-0 al Girona. Ancelotti primo in classifica proprio sul Girona, adesso ha cinque punti di vantaggio. Certo, il campionato è ancora lungo ma con Barça e Atletico distanti rispettivamente undici e tredici punti, la Liga sembra piuttosto indirizzata. Protagonista assoluto della partita, neanche a dirlo, Jude Bellingham.

As lo definisce il giocatore del secolo e spiega anche il perché:

“Jude Bellingham continua a battere i record . Il 20enne inglese ha segnato la sua terza doppietta stagionale contro il Girona. Il bilancio del giocatore britannico nei suoi primi 29 gol con il Real Madrid ammonta ora a 20 gol . Quattro gol in Champions League e 16 in campionato“. Il centrocampista del Real Madrid è primo nella classifica marcatori. Ripetere il suo ruolo non fa male. Bellingham è un centrocampista, e segna più di tutti gli altri attaccanti del campionato spagnolo.

Bellingham continua a battere record su record

L’anno scorso, Bellingham ha segnato 14 gol con la maglia del Borussia Dortmund. A febbraio ha già superato il record di gol al suo primo anno con il Real Madrid. “È già più vicino ai 24 gol complessivi nelle tre stagioni precedenti che ai 14 dell’anno scorso”.

A certificare il valore di Bellingham è OptaJosé. Secondo i dati forniti, l’inglese è il centrocampista che ha segnato più gol con il Real Madrid in un solo campionato nel 21esimo secolo.

“Ha superato i 13 gol di James nel 2014-15 e i 10 di Isco nel 2016-17. Il record, secondo Pedro Martín, appartiene a Luis del Sol, che ha segnato 17 gol nel 1960-61. Un primato di oltre mezzo secolo fa che l’inglese ha a portata di mano. Aprendo l’orizzonte a tutte le competizioni, Jude aspira a superare i 26 gol segnati da Hierro da centrocampista nel 1991-92 . Gliene servono sei per eguagliarlo“.

15 – Centrocampistas del @realmadrid con más goles en una misma temporada en @LaLiga en el siglo XXI: 15 – JUDE BELLINGHAM 2023/24 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

13 – James Rodríguez 2014/15 🇨🇴

10 – Isco Alarcón 2016/17 🇪🇸 Estelar. 💫 pic.twitter.com/rVebw84TWQ — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2024

Il confronto con Beckham

Se ancora qualcuno conserva dello scetticismo nei suoi confronti, basta guardare il confronto con Beckham. Le posizioni in campo dei due connazionali sono diverse, ma parliamo sempre di due centrocampisti. “Beckham, che non è mai stato un marcatore, ha segnato 20 gol in 159 partite in quattro stagioni. Jude lo ha raggiunto in sole 29 partite. Anche Cunningham, altro illustre inglese nella lista dei giocatori del Real, ha segnato 20 gol, nel suo caso in 66 partite“.

