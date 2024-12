La cena con De Laurentiis da Rinaldi al Quirinale. Ora sì che comincia veramente una nuova era del Napoli

Eccolo, è tutto vero: Antonio Conte con Aurelio De Laurentiis.

La prima serata di Conte da allenatore del Napoli. È stato alla Filmauro dove ha firmato il contratto e poi, sorridente, a cena con Aurelio De Laurentiis da Rinaldi al Quirinale. Ora sì che comincia una nuova era del Napoli.

🔵🤝🏻 Antonio Conte and Napoli president Aurelio de Laurentiis had dinner tonight ahead of contract signing on Wednesday. Tomorrow it will be all sealed until June 2027. pic.twitter.com/qy5VZGYqxb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024

Conte chiama Lukaku: «Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno»

Conte chiama Lukaku: «Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno». A scriverlo è il Corriere della sera in un articolo generale sul calciomercato che parte dalla firma di Mbappé con il Real Madrid.

Scrive il Corsera:

Chi lo rimpiazzerà a Parigi? Uno dei profili sondati è Kvaratskhelia di cui però Antonio Conte fatica a privarsi. È domani il grande giorno per la firma del tecnico leccese con Aurelio De Laurentiis, a Roma negli uffici della Filmauro: settimana prossima la presentazione. Il sogno dell’ex ct è Romelu Lukaku, a cui — raccontano — abbia già telefonato. «Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno».

Su Osimhen c’è solo l’Arsenal ma è lontano dalla clausola. Il sostituto è Lukaku (Di Marzio).

Lo dice Gianluca Di Marzio che fa il punto sul Napoli.

«Innanzitutto Antonio Conte che firmerà mercoledì.

Per la difesa il primo della lista è Buongiorno. In Italia c’è solo il Napoli su Buongiorno. Il Torino spera nella vetrina degli Europei per attirare anche club stranieri.

«Osimhen presumiamo che andrà via. Al momento c’è solo l’Arsenal che comunque è lontano dalla clausola. Se dovesse andar via, e al momento non è detto, la primissima scelta sarebbe Lukaku, l’alternativa è Dovbyk del Girona.

Il Napoli sta studiando anche una soluzione per Lindstrom che piace al Lione. Il Napoli sta cercando Cambiaghi”.

Conte a Napoli con Lukaku: è tutto pronto (scritto dieci giorni fa dal Napolista)

Gasperini ha deciso di restare in famiglia (bravo Gasp, bravissimo, ma penosa la metafora sulla bella donna contrapposta alla moglie e ai figli). Sta parlando con Percassi che sta come una Pasqua. Del resto, amici, io che frequento le chat dei broker, vi assicuro che la domanda che tutti si pongono è: “ma perché il Gasp dovrebbe mollare l’Atalanta per il Napoli? Solo i giornalisti possono credere a questa boiata”. I giornalisti nella scala di gradimento solo un filo sopra quelli che attaccano bottone all’ascensore e non ti fanno chiudere la porta, salire e smadonnare.

Ma veniamo a noi. Il Gasp resta a Bergamo alta. E vi dico che lo sapevamo già. Anche perché da giorni ci hanno detto chi sarà il prossimo centravanti del Napoli. Gioca a Roma, non nella Lazio. E non è Abraham, tranquilli. È big Rom. Sì lui, Lukaku. Non fate quella faccia. Lukaku ha 31 anni, è giovane. Quest’anno nella disastrata Roma ha segnato 21 gol. Il suo mestiere lo sa fare. Sarà il prossimo centravanti del Napoli. A meno che all’ultimo momento non salti l’allenatore. E chi può essere il tecnico che lo vuole nel suo Napoli? Dai, non vi rispondo nemmeno. Ma Andonio. Conte è rimasto defilato, in una partita di poker che il presidente sta giocando. Era diventato troppo caldo, lo ha messo a raffreddare. Ma i due parlano, eccome se parlano.

Il nome è Conte. E porta Lukaku. Che entrerebbe nell’affare Osimhen. Ovviamente serve la vidimazione di Chiavelli che si schermisce, dice che non è lui a decidere le spese del Napoli ma il Grande Capo. Lo stesso Chiavelli cui Manna ha riferito che lo spogliatoio del Napoli gradirebbe Conte. Non dimentichiamolo.

Vi devo un’ultima dritta. La Roma è una piazza calda anche per un’altra pista Napoli, quella relativa alla eventuale cessione di Giovanni Di Lorenzo. Piace molto a De Rossi che lo stima. Adesso il capitano ha chiesto la cessione. Vediamo. Conte potrebbe convincerlo a restare. Sempre se volesse.

