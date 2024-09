Di Lorenzo, Conte è stato chiarissimo: non si tocca. Per il Napoli non ha prezzo (Corsport)

C’è la Juventus dietro di lui, ha già l’accordo col calciatore. Saltato l’incontro tra il procuratore e Antonio Conte

Di Lorenzo, c’è la Juventus dietro di lui. Ma il Napoli e Conte: non si vende, non ha prezzo. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il signor Antonio è stato chiarissimo sin dal primo istante: non si tocca Kvaratskhelia e non si tocca anche Di Lorenzo. Il capitano. Uno dei simboli della squadra che prima della fine del campionato ha chiesto ufficialmente la cessione alla società: il suo agente, Mario Giuffredi, ha spiegato che il giocatore ritiene concluso il suo ciclo e che la scelta va al di là del calcio; Conte, però, non vuole saperne, lo ritiene imprescindibile, fondamentale, una colonna della rifondazione e del gruppo che verrà, che lui stesso dovrà plasmare. Il Napoli, il club, ha finanche diramato un comunicato ufficiale, sottolineando l’incedibilità del capitano, legato tra l’altro da un contratto fino al 2028 con opzione al 2029.

La Juventus ha già l’accordo con Di Lorenzo

Questa storia, sullo sfondo ma non troppo, registra anche l’ombra ingombrante del terzo uomo, cioè della Signora: la Juventus è in agguato, ha già l’accordo con Di Lorenzo, è pronta a portarlo a Torino e a trasformare la sua vita in un film in bianco e nero, ma ovviamente, e inevitabilmente, deve e dovrà fare i conti con il Napoli. Un muro. Un po’ di gomma e un po’ di cemento armato, ma la sostanza non cambia: la sintesi è che il club azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore e dunque di trattare. Non c’è prezzo: la linea condivisa da tutte le parti in causa – presidente, ds, allenatore – in questo preciso momento storico è questa. Tra l’altro, sembrava che oggi potesse andare in scena un incontro con l’agente del capitano, ma alla fine non se n’è fatto più nulla.

Il capitano non si muove: Conte lo ribadirà anche all’agente (Sky)

Nello speciale di calciomercato di questa sera su Sky Sport tiene banco ovviamente la situazione in casa Napoli con l’arrivo di Antonio Conte che oggi è stato a Castel Volturno e insieme serata ha incontrato il presidente De Laurentiis per parlare di mercato. Il nome caldo in questo momento è senza dubbio quello di Giovanni Di Lorenzo che, secondo Gianluca Di Marzio resterà alla fine al Napoli, anche se per la certezza bisognerà attendere il suo rientro dagli impegni con la Nazionale per gli Europei. Il capitano azzurro attraverso il suo procuratore ha espresso la ferma volontà di andare via, e secondo quanto trapelato negli ultimi giorni avrebbe già un accordo con la Juventus.

Conte non rinuncia a Di Lorenzo

«Il nuovo allenatore Antonio Conte però non tiene neanche in considerazione la possibilità che Di Lorenzo parta. Antonio Conte ritiene Giovanni Di Lorenzo un punto fermo del nuovo progetto tecnico e ribadirà anche all’agente del calciatore Mario Giuffedi che il capitano è al centro dei suoi piani. La stessa società del Napoli assisterà il tecnico leccese nella sua decisione, l’intenzione è infatti di tenerlo nonostante l’esplicita richiesta di cessione».

«Voglio andare alla Juve»

Secondo quanto riporta Sportitalia, Di Lorenzo avrebbe confermato a Conte la volontà di andare alla Juventus. L’indiscrezione rivelata da Criscitiello secondo cui Conte avrebbe chiamato il capitano del Napoli chiedendogli di rimanere a Napoli:

«Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti».

La risposta però di Di Lorenzo non sarebbe cambiata. Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito la ferma volontà di lasciare Napoli per la Juventus:

«Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società».

