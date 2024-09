Di Lorenzo ha detto a Conte che vuole andare alla Juventus (Sportitalia)

Criscitiello rivela la presunta telefonata con Conte: «Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti». «Grazie ma il mio ciclo è finito»

Secondo quanto riporta Sportitalia, Di Lorenzo avrebbe confermato a Conte la volontà di andare alla Juventus. L’indiscrezione rivelata da Criscitiello secondo cui Conte avrebbe chiamato il capitano del Napoli chiedendogli di rimanere a Napoli:

«Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti».

La risposta però di Di Lorenzo non sarebbe cambiata. Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito la ferma volontà di lasciare Napoli per la Juventus:

«Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società».

Domani Conte incontra Di Lorenzo (Corsport)

Antonio Conte sbarca a Napoli e comincia il suo lavoro da allenatore del Napoli. Il suo primo colpo, scrive oggi il Corriere dello Sport potrebbe non essere un nuovo acquisto, bensì la riconferma del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Quest’ultima stagione infatti ha in qualche modo incrinato i rapporti tra il difensore e la società, come ha più volte sottolineato l’agente del calciatore e questo potrebbe portare ad un addio che invece Conte vorrebbe evitare.

«Domani ci sarà un primo incontro tra le parti per provare a trovare un punto d’intesa. Per riavvicinarsi. Con l’allenatore ci saranno il ds Manna e l’agente del capitano del Napoli, Mario Giuffredi. Un confronto per ribadirsi di persona concetti già espressi in passato ma a distanza. Di Lorenzo aveva chiesto la cessione, il Napoli l’ha blindato pubblicamente, con un post, e Conte non si arrende. Spera di essere ancora in tempo per far cambiare idea al suo giocatore. Si augura di convincerlo a restare. Lo ritiene prezioso e centrale nel suo progetto tecnico. Una colonna»

ilnapolista © riproduzione riservata