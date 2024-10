De Luca: «Riconfermo a De Laurentiis la vicinanza della Regione per rifare il Maradona»

«Siamo a disposizione, a supporto, di un progetto sportivo che è estremamente ambizioso e legato ad un atteggiamento di serietà e sobrietà. Ci aspettiamo davvero cose importanti»

Si gioca anche una piccola partita politica intorno al Napoli e alla questione relativa all’impianto sportivo che va ristrutturato o ricostruito da capo. Proprio su questo tema si sono

«Ho riconfermato al presidente De Laurentiis la vicinanza della Regione, per quello che dovesse servire, per lo stadio San Paolo-Maradona o per altre iniziative sportive»

De Luca sta con De Laurentiis

Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che parla del Napoli in chiusura del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.«Ricordo sempre che grazie ai 30 milioni investiti dalla Campania nello stadio San Paolo, in occasione delle Universiadi, è stato possibile far giocare partite di Champions che altrimenti non avremmo potuto ospitare. Siamo quindi a disposizione, a supporto, di un progetto sportivo che è estremamente ambizioso e legato ad un atteggiamento di serietà e sobrietà. Ci aspettiamo – chiosa De Luca – davvero cose importanti»

Già a maggio nella diretta Facebook aveva dichiarato:

«Una settimana fa dissi che era una bella notizia il fatto che il governo aveva annunciato 1,3 miliardi di euro per Bagnoli. Mi chiesi chi potesse pagare questa cifra. Ecco, abbiamo scoperto che paga la Regione. Presto annunceremo un’iniziativa specifica sulla truffa Bagnoli».

