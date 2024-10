Da Lineker a Neville, ormai in Inghilterra i podcast degli ex giocatori sono un impero (Telegraph)

Il linguaggio è sempre più colorito, e fatturano cifre enormi: i presentatori “guadagnano quasi quanto i calciatori”

Questa è una strana storia tutta inglese. Gli ex campioni che adesso fanno i commentatori in tv hanno fatto il salto: ormai comandano, guadagnano, e si combattono un pubblico che li vuole sempre più affilati, diretti, persino insopportabili. In questa prima parte di Europeo sta tenendo banco Lineker e il suo “merda” riferito alla nazionale inglese. Il Telegraph ha già spiegato che Lineker sta cercando di mettersi in pari con gli avversari tra Itv e Sky: Gary Neville, Roy Keane e Graeme Souness, ma anche Alan Shearer. Lineker una volta ha confessato che voleva fare il giornalista sportivo, da piccolo.

Dietro c’è anche – come sempre – una enorme questione di soldi. Il Telegraph allora approfondisce il caso Lineker. L’ex bomber ha un podcast, “The Rest is Football”, che secondo il figlio, Harry, che produce lo show, sta facendo ascolti record. Ma il fatto è che Lineker ha un vero e proprio “impero” di podcast, Lineker snr. Goalhanger Podcasts, che prima vantava 17,5 milioni di download mensili. Ora è a quota 37 milioni di download mensili. Gli abbonati al canale si stanno avvicinando a un quarto di milione, mentre “The Rest is Football” è attualmente al numero uno nelle classifiche dei podcast di Apple e Spotify UK.

“Tutto ciò si traduce in un sacco di soldi per i co-presentatori Lineker, Shearer e Micah Richards”, scrive il Telegraph. Rory Stewart, l’ex candidato alla leadership del Partito conservatore diventato co-conduttore di The Rest is Politics, ha rivelato l’anno scorso che guadagnava uno stipendio da “calciatore”. La stima del Telegraph è di circa 70.000 sterline al mese.

Lineker insomma guadagna più dai suoi podcast che dal suo stipendio alla Bbc, dove lavora per 1,35 milioni di sterline.

“Goalhanger Podcasts deve ancora pubblicare i suoi conti annuali per l’ultimo anno, ma sembrano certamente far impallidire quelli più recenti, che mostravano un capitale triplicato da 207.883 sterline 590.985 fino al 31 maggio 2023”.

Ma non c’è mica solo Lineker. Anche Gary Neville sta costruendo il suo piccolo impero podcast. Lo show “Stick to Football” arriverà in Germania con il titolo “Stick to The Euros”. “E’ senza dubbio il più grande rivale del podcast di Lineker”, scrive ancora il giornale inglese. Ci lavorano anche Ian Wright, Jamie Carragher e Jill Scott, oltre a Roy Keane.

“Stick to Football” fa parte del canale YouTube The Overlap di Neville, che vanta 25 milioni di visualizzazioni mensili e oltre 1 milione di abbonati.

Dato che Lineker e Neville stanno entrambi costruendo imperi di podcast, oltre a lavorare per emittenti rivali agli Europei (Bbc e Itv), il Telegraph scrive che in Germania sta per andare in onda una vera e propria “guerra dei Pod”.

Il figlio di Lineker smentisce: “Non ci sono rivalità. Sono tutti amici. Vanno tutti d’accordo. Molti di loro hanno anche giocato insieme”.

ilnapolista © riproduzione riservata