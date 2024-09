Berrettini ai quarti di finale a Stoccarda. Battuto in due set Shapovalov

6-4, 6-4 al canadese che non aveva mai battuto. Le parole del tennista romano a fine match: «È stato un test perfetto per valutare il mio livello»

Berrettini ai quarti a Stoccarda. Il tennista italiano si è lasciato alle spalle le fatiche della partita contro Safiullin e in 74 minuti ha battuto il canadese Shapovalov rifilandogli un 6-4, 6-4. Come è stato riportato in telecronaca a Sky Sport, si tratta del settimo quarto finale in carriera su erba, Berrettini ha vinto tutti i precedenti sei. Nella prossima partita sfiderà uno tra Shelton e Duckworth.

Le parole di Berrettini a fine match

Le parole di Berrettini a fine match, riportate da Sky Sport:

«Siamo tutti e due con un infortunio alle spalle, lui rientrerà tra i primi venti in fretta. Gli auguro buona fortuna. Per me è stato un test perfetto per valutare il mio livello e dopo la battaglia di martedì sono molto contento di essere ai quarti».

Hai offerto solo una palla break.

«Punto molto sul servizio, è un colpo importante per far sentire la pressione al mio avversario. Oggi il mio back di rovescio con un avversario mancino è stato molto utile».

Settima volta ai quarti di finale.

«Sapevo che non l’avevo mai battuto, sapevo di dover giocare il mio miglior tennis per batterlo e so che nella mia carriera sin qui ho avuto tanto successo sull’erba, vedremo se arriverò in semifinale».

Matteo Berrettini torna un’altra volta, dopo mesi di stop, e vince. Lo fa sulla sua superficie preferita, l’erba, a Stoccarda. Batte il russo Safiullin numero 43 del mondo. Matteo ha giocato quasi tre ore e ha retto. Ha vinto 7-6 5-7 7-5 al quarto match-point. Safiullin è un avversario tosto. Berrettini ha combattuto punto su punto, ha vinto 10-8 il tie-break e poi ha retto al secondo set perso. Non giocava da due mesi.

