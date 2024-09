Anche Hummels lascia Dortmund: «Negli ultimi giorni molte falsità e mezze verità»

Su Instagram: «La mia influenza sulla squadra negli ultimi mesi non è stata così grande come talvolta i media hanno lasciato intendere»

Mats Hummels non giocherà più con il Borussia Dortmund la prossima stagione. Lo ha annunciato il club, poi è arrivata la conferma da parte del difensore campione del mondo 2014. Una lettera pubblicata sui propri profili social in cui chiarisce anche alcuni aspetti del suo addio. Alcuni retroscena parlando di una violenta lite tra lui e l’ex allenatore Terzic (ieri anche lui ha dato l’addio a Dortmund).

L’addio di Hummels

«Quindi ora è il momento. Oltre 13 anni in giallo e nero che stanno per finire. Dortmund è stata la mia casa per oltre 13 anni. È giovedì 13 giugno, sono seduto sul divano mentre cerco di formulare queste righe. È davvero incredibilmente difficile per me.

Soprattutto mi rattrista molto questo addio, perché è impersonale e non rende giustizia al tempo trascorso insieme. Ma purtroppo a volte in questo mestiere è così e verrà il giorno in cui ci rifaremo davanti al muro giallo.

In un certo senso ho scelto io stesso questo addio perché consapevolmente non volevo prendere una decisione anticipata sul mio futuro. Ecco perché gli ultimi mesi sono stati per me davvero impegnativi emotivamente, perché sapevo che sarebbero potuti essere gli ultimi con questa maglia.

Molti di voi probabilmente avranno notato quanto mi siano dispiaciute le ultime partite casalinghe e la finale di Champions League. Dopo la finale, seduto da solo nel tempio più bello del mondo, assorbivo l’atmosfera e stavo di fronte alla curva Sud mentre tutti cantavano il mio nome. Mi fa venire la pelle d’oca, anche solo a pensarci. È stato ed è un grande onore che non dimenticherò mai.

Per favore, fatemi un favore e non credete a tutto quello che ho letto negli ultimi giorni. Ci sono state molte falsità e mezze verità. Solo questo: in tutti questi anni per me il Bvb è sempre stato al di sopra di ogni altra cosa e ho sempre desiderato il meglio per il club dentro e fuori dal campo. L’influenza di un giocatore di 35 anni che non sa come proseguirà la sua carriera dopo l’estate non è stata certo negli ultimi mesi così grande come talvolta si lascia intendere dai media».

Uno scontro dietro l’addio di Terzic: «Mi vergognavo a giocare facendo le barricate» (Sky De)

L’allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic ha lasciato il suo incarico con effetto immediato appena due settimane dopo aver la finale di Champions League. Terzic ha chiesto la risoluzione del suo contratto giovedì mattina. Lo ha comunicato il club con un comunicato. Un addio che arriva dopo le notizie in Germania di uno scontro con il difensore Mats Hummels nei giorni prima della finale di Champions League che “è diventato violento“.

Hummels ha infatti criticato la tattica di Terzic prima della finale di Champions persa contro il Real Madrid per 2-0. Secondo Sky De, quelle critiche sono state la scintilla della lita tra l’allenatore e il difensore.

«Ero furioso perché pensavo che il Borussia Dortmund non dovesse giocare così, contro nessun avversario al mondo», aveva dichiarato Hummels alla Bild riguardo al modo in cui la squadra ha giocato contro avversari che in classifica erano in una posizione più alta.

«Non pensavo che potesse andare avanti così. Mi sono sentito insultato, quasi mi vergognavo a scendere in campo in quel modo. Così sottomesso, così debole in termini calcistici. Le due partite contro Stoccarda e la trasferta di Leverkusen, ci siamo barricati con 11 uomini in area».

