Gli elogi del Telegraph al nuovo Tottenham di Postecoglou e Vicario, senza più Kane (Telegraph)

Sembrava il Manchester United la squadra smarrita per la partenza della bandiera. Elogi a Postecoglou per la rivitalizzazione di Sarr

Manchester United – Tottenham è stato uno dei primi big match della nuova stagione della Premier League, e gli Spurs hanno vinto 2-0.

Il Telegraph è andato giù duro contro la squadra di Ten Hag.

Questa seconda stagione doveva essere una nuova alba per il Manchester United.

È stato un brutto pomeriggio per lo United a Londra, peraltro contro una squadra che pochi giorni fa è entrata nella nuova era senza Harry Kane. L’influenza che ha esercitato in questa squadra mancherà per molti anni, ed è stato un ottimo primo draft da Ange Postecoglou. Ha messo in campo una squadra giovane, audace, che ovviamente ha ancora tanta strada da percorrere.

Il quotidiano sottolinea che dal 2020 gli Spurs stanno vivendo un cambiamento generazionale.

Il Telegraph ha elogiato la rivitalizzazione del centrocampista senegalese Pape Matar Sarr da parte di Postecoglou. Gli Spurs non hanno dominato ma hanno sfruttato al meglio le loro possibilità.

Il Telegraph ha definito Vicario eccellente portiere.

“Lo United avrebbe dovuto trovare equilibrio, per quanto sia complesso nel vortice della compravendita – reale o presunta – del club e della saga in corso attorno a Mason Greenwood (il calciatore indagato per stupro, ndr)“.

Vicario 👏🏻 Dopo una prima partita buona, condita solo da qualche incertezza, contro il Brentford, il portiere italiano è salito in cattedra ieri contro lo United. Grandi parate e clean sheet 🇮🇹 pic.twitter.com/00PdlHm4IH — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) August 20, 2023

