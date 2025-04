La Fifa tratta la Mls e il mercato americano come un gigantesco bancomat (Guardian)

Il vero motivo per cui Coppa del Mondo per club e Mondiale si giocano negli States è per raggiungere le tasche dei consumatori americani

Gianni Infantino, presidente della Fifa, è stato intervistato durante un noto talk show su Fox Sports. «Dimmi qualcosa dell’America che ami veramente», ha chiesto l’anchorman. «Posso dire hamburger?», la risposta di Infantino. «Direi hamburger, sicuramente, ma penso anche, e non lo dico per lusingare nessuno, che questa è davvero la terra delle opportunità. Ci sono così tante opportunità qui per così tante persone. Ecco perché non capisco ancora perché il calcio non sia diventato lo sport numero 1 qui».

C’è un motivo perché la Fifa punta tanto sugli States

È da questa risposta apparentemente innocua che Leander Schaerlaeckens sul Guardian lancia una riflessione sulla stato del calcio negli States. “La risposta di Infantino ha eluso il pilastro portante del suo profondo impegno verso il mercato americano: la sua potenza economica (per ora)“.

Il presidente Fifa, prima di quella risposta, “aveva già espresso le sue solite evasioni sulla grandiosità della sua Coppa del Mondo per Club sotto steroidi“. L’ospitata a Fox Sport “è stata la sua ultima tappa di un tour mediatico finalizzato a suscitare anche il minimo barlume di interesse nel torneo”.

Infantino non si capacità del basso volume di investimenti che sta frenando il calcio americano. Forse è vero che “la Mls potrebbe e probabilmente dovrebbe spendere di più“. “Ma è anche vero che il resto del calcio ha trattato il mercato americano come un gigantesco bancomat. Per i prossimi anni, la Fifa di Infantino è al primo posto in questa tendenza“.

“Il vero motivo per cui la Coppa del Mondo per club è stata pianificata qui, e per cui la Coppa del Mondo vera e propria si terrà qui, come ammette apertamente Infantino, è per raggiungere le tasche dei consumatori americani“.

La Mls ha bisogno di “protezionismo” economico, non tanto di investimenti

Ed ecco “perché un promotore americano, Relevent Sports, ha fatto causa alla Fifa e alla US Soccer per motivi antitrust, contestando una politica che limitava le partite di campionato nazionale ai confini della nazione in questione. Relevent ha ottenuto esattamente ciò che si voleva. In poco tempo, la Liga spagnola, o la Serie A italiana, o qualsiasi altro campionato, potrebbero tentare di organizzare le loro partite negli States“.

“Il problema principale non è che la Mls sia sottofinanziata. È che deve affrontare una concorrenza omicida per i tifosi. Il mercato americano sta spendendo enormi quantità di denaro per il calcio in diretta. Gran parte di questa cifra non va alla Mls. Se vuoi che il calcio americano nazionale si sviluppi, devi istituire una sorta di protezionismo calcistico, anche se al momento potrebbe non funzionare così bene. Ma la Fifa non è più impegnata ad aprire nuovi mercati. Ma è completamente concentrata sulla monetizzazione dello sport, indipendentemente dai danni collaterali”.

