Il Napoli ha presentato le nuove maglie: “Napoli è viva. Ancora”

Il Napoli ha svelato le nuove maglie ufficiali per la stagione 2025/2026.

Il kit Home del Napoli sfoggia un elegante colletto a V e il classico colore azzurro

Ecco la descrizione ufficiale:

“Dal brand EA7 by Giorgio Armani Group.

La maglia gara home della Ssc Napoli per la stagione 2025/2026 è un elegante omaggio alla tradizione azzurra, rivisitata con uno stile moderno e dettagli curati che ne esaltano il prestigio, impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/2025.

La maglia gara, 90% in poliestere e 10% in elastan, presenta il pattern con l’iconica “N” napoleonica all’interno della trama del tessuto.

Il colletto, a forma di V, è rifinito con un bordo bianco che incornicia elegantemente lo scollo, richiamando il bianco utilizzato anche nei risvolti delle maniche. Questi dettagli chiari rompono la continuità dell’azzurro con equilibrio, senza appesantire il design. Sulle maniche, il taglio è aderente ma confortevole, pensato per offrire aerodinamicità e libertà nei movimenti, mentre sul retro, alla base del collo, campeggia la scritta “Ssc Napoli”.

Il kit Away “Sand” del Napoli celebra l’identità partenopea, con simboli iconici e un colore inedito

“La maglia away “Sand” 2025/2026 della SSC Napoli è un omaggio contemporaneo all’anima della città ed è impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/2025.

Ecco gli elementi caratterizzanti del mondo napoletano proposti sulla maglia gara:

La maschera di Pulcinella che rappresenta l’anima della città, con la sua astuzia, ironia e capacità di affrontare le difficoltà.

L’immagine del Sacro Cuore per grazia ricevuta è importante per i napoletani perché incarna la profonda fede religiosa, la gratitudine per gli interventi divini e il bisogno di protezione e conforto in una città che ha spesso affrontato difficoltà e pericoli.

Il Monaciello rappresenta una figura magica e misteriosa nella cultura napoletana, che incarna la tradizione popolare legata agli spiriti domestici, ai sotterranei della città e alla credenza nel soprannaturale come parte integrante della vita quotidiana.

La testa d’aglio nella cultura napoletana rappresenta un potente simbolo di protezione contro il male e la negatività. Da sempre è anche legato alla salute e al benessere.

Il cornetto nella cultura napoletana rappresenta protezione, fortuna e difesa contro il malocchio. È un amuleto che racchiude in sé antiche credenze pagane e popolari, ed è ancora oggi largamente usato come simbolo di buon auspicio.

Quindi non solo elementi della cultura partenopea ma anche dei luoghi iconici della città

La Fontana del Carciofo è un simbolo della rinascita e della quotidianità napoletana. Rappresenta la forza e la resilienza della città, integrando una forma naturale semplice ma elegante nel contesto urbano di Napoli.

San Gennaro la cui figura rappresenta la resilienza del popolo napoletano di fronte alle difficoltà. La devozione al Santo è un legame che unisce i napoletani, rendendo San Gennaro non solo un simbolo religioso, ma anche un emblema dell’identità collettiva della città.

L’Asso di Bastoni rappresenta il simbolo di virilità e potere.

Gli occhi rappresentano una metafora della visione e della vigilanza, simboli di un’attenzione costante sulla città e sui suoi abitanti.

Il pavimento in marmo bianco e nero è ispirato ai pavimenti tridimensionali delle Chiese monumentali di Napoli. Con motivi geometrici in contrasto cromatico, crea un effetto visivo che esalta la spazialità e l’architettura interna delle Chiese. Questo pavimento, tipico dell’arte decorativa napoletana, riflette sobrietà e raffinatezza, contribuendo all’atmosfera solenne e maestosa della struttura.

Pensata per unire stile, performance e appartenenza, questa maglia non è solo un indumento sportivo, ma un racconto moderno della cultura partenopea esaltato dalla scritta sul retro collo Proud to be Napoli.”