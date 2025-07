Sinner fa male a chi non ce l’ha. Il Telegraph assurdo: “È un campione con l’asterisco, come Swiatek”

L’assurda analisi del Telegraph che non ammette il principio cardine della società occidentale ovvero la riabilitazione di un colpevole. Vale in qualsiasi giustizia. Se proprio volessimo definire Sinner come tale (non era consapevole di star utilizzando una sostanza proibita). Diverso è il caso della Swiatek ma ad ogni modo sono stati entrambi puniti. Poi hanno vinto Wimbledon. Le due cose tra l0ro non c’entrano niente. Evidentemente gli inglesi puntavano molto su Draper e ci sono rimasti male.

La prevedibile invidia del Telegraph: è difficile oggi festeggiare due tennisti positivi al doping come Sinner e Swiatek

Scrive così il Telegraph:

Nel tennis si preferisce elogiare il modo in cui il numero 1 del mondo ha affrontato qualche piccolo inconveniente nel suo programma piuttosto che affrontare la questione fondamentale dello sport leale e di quanto questo sia fondamentale per la fiducia del pubblico. […] Alla fine, i tre mesi di assenza di Sinner dal tour sono sembrati fin troppo comodi, troppo convenienti . La tempistica, che cadeva esattamente tra Melbourne e Parigi, gli ha garantito di non perdere un solo Major, di non correre mai il rischio di perdere la sua posizione di numero 1 in classifica.