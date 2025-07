Lucca è un nuovo giocatore del Napoli, la stima di Conte è stata decisiva (Corsport)

Lorenzo Lucca giocherà nel Napoli di Antonio Conte. Manna e De Laurentiis hanno scelto di virare sull’attaccante dell’Udinese in attesa che si sblocchi l’affare Osimhen al Galatasaray: in tal modo si potrà poi virare su altri calciatori, un altro esterno offensivo e un secondo portiere di valore (si parla di Milinkovic-Savic).

Lucca è un nuovo giocatore del Napoli, scelto personalmente da Conte (Corsport)

Scrive così il Corriere dello Sport:

“È stata una partita a scacchi con Milan, Atalanta e Atletico, ma alla fine il Napoli ha mosso la torre e ha fatto scacco: Lorenzo Lucca il gigante, 201 centimetri e il fuoco negli occhi, sarà il nuovo attaccante dei campioni d’Italia. Doppio centravanti, caratteristiche diverse da Lukaku, stessa stima di Conte: lo ha voluto, ha spinto, ci ha creduto e alla fine ha dato precedenza al ragazzo della Nazionale rispetto a ogni altra pista. […] Il Napoli ha scelto l’italiano dell’Italia, prendendosi anche una bella responsabilità nei confronti di un Paese che spera di andare al Mondiale e aspetta gol: giocare in Champions e difendere lo scudetto, e soprattutto lavorare con uno dei pochi maestri di calcio in circolazione, rappresenta la chance perfetta […]

Prestito da 9 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 26, più bonus. Affare che supera i 35 milioni e un quinquennale per Lucca. Che, dicevamo, farà coppia con Lukaku: Lu più Lu. […] era sulla lista del Napoli dall’estate 2024. E Conte lo aveva elogiato pubblicamente dopo Napoli-Udinese, per lo strapotere sui palloni lunghi. I due avevano già parlato a dicembre dopo Udinese-Napoli: il signor Antonio gli aveva manifestato occhi negli occhi la sua stima. […]

Nell’ultima stagione ha segnato 12 gol in campionato e 14 compresa la Coppa Italia in 36 partite: è stato un leader dell’Udinese, decisivo per la stagione, e di conseguenza è arrivata la Nazionale con Spalletti (il 14 ottobre 2024 l’esordio contro Israele in Nations). Il peso dell’attacco del Paese è sulle sue spalle. Sue, di Kean e Retegui. Di certo personalità e iniziativa non gli mancano. E come piace a Conte è cresciuto con la cultura del lavoro e della cura dei particolari. Alimentazione compresa”