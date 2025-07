Milinkovic-Savic, si chiude: il Napoli spenderà circa 18 milioni di euro (Corsport)

Dopo l’acquisto di Lucca al risparmio rispetto a Darwin Nunez, la strategia del Napoli è reinvestire quei soldi che sarebbero stati messi per l’uruguaiano in altri ruoli: uno di questi è quello della porta. Ecco che Milinkovic-Savic del Torino è tornato di moda come vice-Meret (chissà se così vice ndr), nell’ottica di un’alternanza che – immaginiamo – Conte effettuerà anche tra i pali. Ne scrive il Corriere dello Sport a firma Fabio Mandarini.

Milinkovic-Savic farà coppia con Meret, operazione da 18 milioni (Corsport)

Scrive così il Corriere dello Sport:

“Vanja Milinkovic-Savic, 28 anni, l’incubo serbo del Napoli all’Olimpico Grande Torino in campionato: una collezione di parate pazzesche e una porta blindata e scalfita soltanto da McTominay. Imparabile quella, davvero. Tant’è: Vanja piace perché è un portiere difficilmente superabile quando è in giornata ma anche per la sua ottima capacità di gestione con i piedi.

Lanci lunghi e precisi che ricordano quelli di Reina, il centrocampista dei pali, un maestro del calcio con il destro e finanche con il sinistro: le caratteristiche offensive della squadra, con una torre che supera i due metri altezza – Lucca – e un’altra che sfiora il mento e novanta – Lukaku -, si sposano con quelle di questo portiere serbo che in quanto a dimensione non ha nulla da invidiare ai colleghi.

Anzi, diventerebbe addirittura il primo gigante del gruppo, la vetta azzurra: 202 centimetri di altezza, uno più dell’attaccante in arrivo dall’Udinese. Operazione da circa 18 milioni, più o meno quanto il valore della clausola rescissoria: storia molto ben avviata, parti vicine e pallino nelle mani del Napoli. Chiuderà appena avrà concluso il processo delle riflessioni che sono normalissime, nella pianificazione delle strategie del mercato. L’idea, comunque, è costruire anche in porta una coppia competitiva: Meret più Milinkovic-Savic”.