De Bruyne con la 10 di Maradona scatena emozioni contrastanti tra i tifosi del Napoli

Secondo De Telegraaf, Kevin De Bruyne ha indossato la 10 di Maradona solo per le visite mediche: in campo avrà certamente un altro numero.

Kevin De Bruyne ha attirato l’attenzione questa mattina presentandosi con il numero 10 sulle spalle durante gli esami medici con il Napoli. Un dettaglio che non è passato inosservato, considerando che si tratta del numero di Maradona.

Il gesto ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi: da una parte l’entusiasmo per l’arrivo di un fuoriclasse a raccogliere, simbolicamente, un’eredità tanto pesante; dall’altra, l’indignazione di chi ritiene che quel numero debba restare intoccabile, per sempre legato alla leggenda.

A gettare acqua sul fuoco è stato lo stesso calciatore belga, che – secondo quanto riportato da De Telegraaf e confermato da un video sui social – ha chiarito che il numero 10 è stato usato solo per motivi logistici, durante i test, e non sarà il suo in campo.

De Bruyne scuote Napoli con la 10 di Maradona (De Telegraaf)

Come riportato da De Telegraaf, il numero 10 sui pantaloncini del fuoriclasse belga durante gli esami medici col Napoli non è passato inosservato.

“C’è una cosa che ha colpito particolarmente quando il belga Kevin De Bruyne ha sostenuto le visite mediche con il suo nuovo club Napoli, martedì. Kdb le ha fatte indossando il numero 10 sulla maglia. E questo è il leggendario numero di Diego Maradona, che dopo la sua partenza da Napoli non è mai stato più assegnato. Ora le cose stanno per cambiare? No, almeno secondo quanto dice lo stesso De Bruyne…”

Secondo giorno di test per gli azzurri 👇https://t.co/r6oVAIvPar pic.twitter.com/wsefBNHwDx — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 15, 2025

“Sarebbe la prima volta nella sua carriera che giocherebbe con quel numero sulla schiena. Le reazioni dei tifosi del Napoli sono state contrastanti: alcuni sono felici che un campione come De Bruyne possa succedere a Maradona, altri invece pensano che il numero 10 debba rimanere per sempre legato all’argentino.

Quest’ultima sembra essere la decisione definitiva, perché in un video che circola sui social De Bruyne e il magazziniere del Napoli sembrano far capire che lui indosserà il 10 solo durante gli allenamenti. Quindi giocherà con il suo abituale numero 17 o cambierà ancora? I prossimi giorni e settimane lo diranno.”