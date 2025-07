Trump si è tenuto il trofeo del Mondiale per Club, al Chelsea la Fifa ha rifilato una copia

Si era capito dalla premiazione, che Trump si stava intestando la vittoria del Mondiale per club. Non schiodava dal palco, tanto che i giocatori del Chelsea ad un certo punto non sapevano come comportarsi. Ma il Presidente degli Stati Uniti è andato oltre: si è tenuto il trofeo, la coppa originale. E la Fifa ha dovuto dare ai vincitori, il Chelsea, una… copia.

Lo ha dichiarato lo stesso Trump in un’intervista a Dazn, scrive la Faz. .

Il trofeo originale si trova nell’ufficio presidenziale alla Casa Bianca a Washington, ha detto Trump. Avrebbe potuto tenere il trofeo per sempre, e la Fifa gli ha detto che ne sarebbe stato realizzato uno nuovo per gli altri. “E ne hanno effettivamente realizzato uno nuovo. È stato davvero emozionante. Ma eccolo qui, ora è nello Studio Ovale”.

La Fifa si è rifiutata di commentare, scrive la Faz.