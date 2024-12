Lopetegui manda una frecciata al Milan: «Ho scelto il West Ham perché loro hanno scelto me»

Il tecnico spagnolo era stato protagonista della protesta dei tifosi rossoneri Nopetegui; a quel punto, la dirigenza aveva interrotto i contatti con lui.

Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del West Ham. Era stato a lungo vicino a sedersi sulla panchina del Milan per sostituire Pioli, ma i rossoneri hanno poi virato su altro dopo la protesta dei tifosi.

Lopetegui: «Ho scelto il West Ham perché il West Ham ha scelto me»

Presentandosi ai nuovi tifosi inglesi ha annunciato:

«Abbiamo avuto anche altri contatti, ma alla fine sono dove voglio essere. Ho scelto il West Ham perché il West Ham ha scelto me».

Il tecnico sembra rispondere velatamente alla protesta dei tifosi dei Milan sui social con la diffusione dell’hashtag #Nopetegui. La dirigenza aveva deciso di interrompere i contatti col tecnico spagnolo per non inimicarsi i sostenitori.

I tifosi del Milan le vogliono provare tutte pur di evitare che Lopetegui si sieda sulla panchina del Milan. Dopo aver fatto partire l’hashtag #Nopetegui, arriva anche la petizione contro il suo eventuale approdo sulla panchina rossonera. Su Change.org si può infatti “firmare” contro la decisione della dirigenza rossonera. I tifosi hanno dato visibilità all’iniziativa attraverso Twitter:

“Massima condivisioni da parte di tutti, entriamo a gamba tesa per dire “no” all’ennesima scelta scellerata di questa società!”

Sul sito di Change.org la petizione ha raccolto in meno di un’ora quasi le 400 firme. L’obiettivo iniziale è raggiungere le 500 firma. Sul sito si legge:

“Il Milan è una squadra gloriosa che non merita un allenatore come Lopetegui. Non vogliamo che sia in alcun modo sulla panchina rossonera. […]

L’arrivo di Lopetegui potrebbe minacciare questo patrimonio storico, considerando il suo passato come allenatore. […]

Vogliamo proteggere l’eredità del Milan e assicurarci che sia guidata da un allenatore all’altezza della sua storia gloriosa. Chiediamo quindi alla dirigenza del club di tenere lontano Lopetegui dalla nostra amata panchina rossonera“.

ilnapolista © riproduzione riservata