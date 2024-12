L’Al Hilal vuole Leao: potrebbe firmare prima dell’inizio degli Europei (O Jogo)

Le trattative continueranno fino a fine settimana. Ancora non è certo se il club arabo pagherà la clausola di 175 milioni.

Rafa Leao potrebbe sbarcare in Arabia, precisamente all’Al Hilal. E’ quanto riporta il sito portoghese O Jogo. L’Arabia Saudita si prepara a un calciomercato pieno di colpi di scena, come accaduto la scorsa estate.

L’Al Hilal punta a Leao: la trattativa può chiudersi già prima dell’Europeo

Un altro portoghese potrebbe sbarcare in Arabia. Rafael Leao può arrivare agli Europei con il futuro già scritto. L’Al Hilal di Jorge Jesus si è mossa per il portoghese e le trattative continueranno fino alla fine della settimana. Il padre, Antonio, si occuperà delle negoziazioni. Ancora non si sa se l’Al Hilal vorrà pagare al Milan la clausola di 175 milioni, ma i rossoneri potrebbero trovarsi davanti comunque un’offerta di tre cifre.

Quando hai avuto la sensazione per la prima volta che il tuo talento potesse essere speciale? «Quando avevo 16-17 anni. Prima di allora ero allo Sporting, vedevo giocare alcuni miei compagni più di me. Più minuti, più partite… E pensavo: “Perché non sto giocando io?”. Due anni dopo, durante la pre season, un allenatore è venuto da me per dirmi: “Rafa, puoi essere quello che vuoi, ma rimani concentrato. Ti aiuto io”. Mi ha aiutato molto, da quel momento è iniziata la mia crescita»

Hai ricevuto qualche consiglio da Cristiano Ronaldo? Che effetto ha fatto giocare con lui? «Non è una questione di talento, ma di mentalità. Come ti prepari durante la settimana. È un piacere, sono orgoglioso di giocare con lui in nazionale. Per noi giovani, siamo tanti, è un piacere averlo in nazionale e giocarci insieme. È un esempio per tutti».

C’è qualcosa in cui vuoi migliorare in modo particolare? «La finalizzazione, penso di poter segnare più gol. Per essere tra i top devo segnare ed essere più decisivo davanti al portiere».

Cos’è che il Milan ha che gli altri club non hanno? «Tutto. Stadio, tifosi, passione, la città. Tutto, tante cose».

