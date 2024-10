Tutti i club impegnati in Europa, giocano. Il Psg riposa. So Foot: “La Ligue 1 è un piccolo campionato?”

Un’eliminazione ai quarti di finale metterebbe ancora più in ridicolo il campionato francese dopo che ha fatto riposare i suoi campioni

So Foot critico nei confronti della decisione della Lega francese di donare un turno di riposo ai club impegnati nelle coppe europee. Negli altri campionati tutti i club impegnati nelle coppe europee giocano questo fine settimana. In Ligue 1 no:

“Mentre il Barcellona è alle prese con una trasferta a Cadice, il Real Madrid con un volo per Maiorca e l’Atlético che ospiterà il Girona, i club francesi impegnati in Europa saranno in piscina questo fine settimana. O meglio, recupereranno in piscina. Orgogliosi delle grandi sconfitte ottenute durante l’andata dei quarti di finale di Champions, Psg, Lille e Marsiglia si vedono rinviate al 24 aprile, tra altre due giornate di Ligue, le partite in programma contro Lorient, Monaco e Nizza. Perché? L’obiettivo è favorire le prestazioni dei club francesi in Europa. Una decisione lodevole se consideriamo l’aspetto fisiologico dei giocatori, ma che non significa che le partite in programma spariscano e ci si chiede: è questo il segnale che la Ligue 1 è un piccolo campionato?”

I club delle coppe europee tutti impegnati, in Ligue 1 riposano

Pep Guardiola si era già lamentato del fatto che il Real arrivava ai quarti più riposato del City. Nonostante ciò il City ha sfiorato la vittoria al Bernabeu e questo fine settimana la squadra di Pep giocherà comunque. Allo stesso modo anche il Barcellona gioca in casa del Cadice e l’Atletico Madrid ha vinto contro il Girona.

“I club potranno mettere in campo coloro che saranno squalificati per il ritorno dei quarti di finale, come Samuel Lino, Sergi Roberto, Andreas Christensen o Aurélien Tchouaméni. E permettere a giocatori come Ferran Torres, Ángel Correa o Jude Bellingham di ritrovare la rete. Una botta di fiducia in sé stessi di cui Kylian Mbappé avrebbe davvero avuto bisogno“.

A ciò si aggiunge anche l’incertezza della qualificazioni alle semifinale delle coppe europee. Tutti i club francesi hanno perso l’andata, compreso il Psg. “La pressione di un’eliminazione ai quarti di finale metterebbe ancora più in ridicolo il campionato francese dopo aver fatto riposare i suoi campioni. E visti i risultati dell’andata c’è una maggiore possibilità che sabato tutti i club giochino la 33esima giornata“.

ilnapolista © riproduzione riservata