Terremoto a Napoli, avvertito anche dalla squadra in ritiro a Pozzuoli: “leggera inquietudine” (Alvino)

Terremoto a Napoli questa mattina, alle 9.45. Scossa tellurica avvertita anche dai giocatori del Napoli in ritiro nell’Hotel Serapide a Pozzuoli. Alle 12:30 si gioca Napoli-Frosinone. Lo scrive il giornalista Carlo Alvino.

“Leggera inquietudine in casa Napoli questa mattina per la scossa di terremoto delle 09:45 avvertita distintamente da tutto il gruppo in ritiro all’Hotel Serapide a Pozzuoli“.

Le ultime su Napoli-Frosinone da Sky

In collegamento con gli studi di Sky, sono intervenuto Massimo Ugolini e Francesco Modugno per le ultime sulle formazioni che scenderanno in campo alle 12:30. Nessun cenno dai parte dei giornalisti alla piccolo terremoto avvertito in mattinata.

Le parole di Massimo Ugolini:

«Bisogna capire quale Napoli sarà. Se quello del primo tempo di Monza o quello del secondo tempo. Si cerca quel segnale di continuità. Mai tre vittorie di fila, c’è curiosità per capire se i passi avanti sono reali. In campo dovrebbe andare Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui. A centrocampo le conferme Anguissa, Lobotka e Zielinski. Recuperato anche se non al top Politano, con Osimhen e Kvara».

Sul Frosinone, Francesco Modugno:

«Mai una vittoria del Frosinone fuori casa in campionato ma in Coppa Italia si, il 4-0 proprio al Maradona. Di Francesco alla ricerca di solidità. 3-4-2-1 con Turati; Lirola, Romagnoli Okoli; Zortea, Barranechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini e Cheddira. Il centravanti di proprietà del club azzurro, 4 reti in questa stagione».

Champions, De Laurentiis fa lo scaramantico (Gazzetta)

Champions, Napoli ci crede. De Laurentiis fa lo scaramantico. Lo scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo.

La scaramanzia, da queste parti, ha sempre avuto una funzione di sacralità. E chissà se la visita di ieri a Castel Volturno del presidente Aurelio De Laurentiis non sia stata condizionata anche dalla recente prova convincente a Monza, col patron azzurro che aveva voluto parlare alla squadra prima della partenza per la Brianza.Di sicuro, c’è stata la volontà del presidente di essere ancora una volta vicino alla squadra, ora più che mai. Perché a Napoli qualcosa è cambiato, nella testa dei giocatori e non solo.

L’idea folle di rimonta Champions è tornata attuale, a patto di riuscire a dare continuità alla vittoria di Monza: Frosinone oggi e poi Empoli, per provare a centrare per la prima volta in stagione una striscia di tre vittorie consecutive e presentarsi poi allo scontro diretto con la Roma al Maradona con la grande chance di riscrivere davvero la classifica e gli scenari futuri.

