Supercoppa turca, il Fenerbahce va in campo con l’under 19 e poi abbandona (VIDEO)

Continua la protesta contro la federazione dopo l’aggressione subita. Contro il Galatasaray, la formazione Under19 ha lasciato il campo dopo il gol di Icardi

Non si placa la protesta del Fenerbahce contro la federazione turca. Dopo l’aggressione subita dai propri calciatori nel match contro il Trabzonspor e le minacce di ritiro dal campionato, il Fenerbahce ha disertato il match di Supercoppa contro il Galatasaray.

La protesta del Fenerbahce contro la Federcalcio turca

Il club per protesta ha schierato, inoltre, la formazione Under 19. I giocatori però sono anche rimasti per poco in campo, lasciando il terreno di gioco dopo appena 3 minuti. In avvio di gara, dopo tre minuti, Icardi segna il primo gol.

Da lì in poi, lo staff tecnico della prima squadra (che accompagna i giovani in campo) ha ordinato l’abbandono del campo. Ovviamente Il Galatasaray ha vinto la partita 3-0 a tavolino. Il Fenerbahce ha preso questa decisione per via della richiesta, non accolta, di spostare la gara di Supercoppa e di farla arbitrare da un direttore straniero.

Il comunicato del Fenerbahce

“Il club ha fatto questo per i principi e i valori in cui crede e perché è arrivato al punto di ribellarsi alle ingiustizie subite. Come più grande club sportivo del mondo, continueremo a resistere oggi e in futuro come abbiamo fatto ieri“.

Il club pensa di cambiare campionato dopo la violenza subita dai tifosi del Trabzonspor

Il Fenerbahçe, in seguito all’aggressione subita in campo dai tifosi del Trabzonspor, il 2 aprile in Assemblea deciderà se abbandonare il campionato turco o no. La scorsa domenica al Papara Park di Trebisonda i calciatori festeggiavano la vittoria per 2-3 e i tifosi di casa hanno invaso il campo.

Il club secondo il media turco Btp, vorrebbe chiedere ospitalità ad un altro campionato; in pole la Liga spagnola, Francia, Olanda e Belgio.

In campionato ora sono secondi, a -2 punti dal Galatasaray e con 8 partite da giocare ancora.

Ali Yerlikaya, ministro dell’Interno turco, ha annunciato l’apertura di un’indagine dopo quanto accaduto: «Non è in alcun modo accettabile che la violenza avvenga sui campi di calcio».

