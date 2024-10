Il Fenerbahçe pensa di cambiare campionato dopo la violenza subita dai tifosi del Trabzonspor

Il 2 aprile ci sarà un’Assemblea in merito. Mentre festeggiavano la vittoria 2-3, i tifosi di casa del Trabzonspor hanno invaso il campo.

Il Fenerbahçe, in seguito all’aggressione subita in campo dai tifosi del Trabzonspor, il 2 aprile in Assemblea deciderà se abbandonare il campionato turco o no. La scorsa domenica al Papara Park di Trebisonda i calciatori festeggiavano la vittoria per 2-3 e i tifosi di casa hanno invaso il campo.

Il Fenerbahçe pensa di chiedere ospitalità in un altro campionato

Il club, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza (che cita il media turco Btp), vorrebbe chiedere ospitalità ad un altro campionato; in pole la Liga spagnola, Francia, Olanda e Belgio.

In campionato ora sono secondi, a -2 punti dal Galatasaray e con 8 partite da giocare ancora.

Ali Yerlikaya, ministro dell’Interno turco, ha annunciato l’apertura di un’indagine dopo quanto accaduto: «Non è in alcun modo accettabile che la violenza avvenga sui campi di calcio».

Il Daily Mail sulla squadra turca: scarti della Premier League

Il centrocampista brasiliano Fred, ingaggiato dal Manchester United all’inizio della stagione, ha giocato 13 di queste 18 partite e fornito quattro assist in un brillante inizio di vita in Turchia. In attacco c’è l’ex Chelsea Michy Batshuayi, arrivato l’anno scorso e che finora ha segnato quattro gol in Europa. Altro nome noto è quello dell’attaccante bosniaco, ex Manchester City, Edin Dzeko, ingaggiato in estate dall’Inter. Un’altra delle opzioni offensive del Fenerbahce è Joshua King, l’ex dell’accademia del Manchester United che ha poi giocato per Blackburn, Bournemouth, Everton e Watford. Ha già segnato quattro reti in questa stagione. Dusan Tadic, che ha trascorso quattro anni al Southampton, gioca a centrocampo essendo arrivato a luglio dopo cinque anni di successi all’Ajax.

