Scacchi, Garry Kasparov arrestato in contumacia in Russia

L’ex campione di scacchi insieme a diversi altri attivisti sono accusati di creare una “comunità terroristica”, di finanziare “attività terroristiche” e di aver pubblicamente incitato al terrorismo.

Sono passati quasi due mesi (era il 6 marzo 2024) da quando il campione di scacchi russo Garry Kasparov è stato inserito nella lista di «terroristi ed estremisti» dall’ala dell’intelligence finanziaria russa, Rosfinmonitoring. Accanto al suo nome, un asterisco: segno che, nei confronti del 61.enne nato a Baku (Azerbaigian, allora Repubblica sovietica), era stata aperta un’indagine. Sono passati, appunto, due mesi. E nelle scorse ore il procedimento è arrivato a una svolta: il tribunale cittadino di Syktyvkar ha deciso di arrestare – in absentia, dato che Kasparov vive a New York – il celebre scacchista.

. Lasciata la Russia nel 2013, infatti, tre anni dopo lo scacchista ha fondato, insieme all’attivista Ivan Tyutrin (ex direttore esecutivo del movimento democratico russo Solidarnost), il Free Russia Forum (FRF). Un congresso dell’opposizione russa che si tiene due volte l’anno a Vilnius con l’obiettivo di proporre un’alternativa intellettuale al regime di Putin.

Il tribunale cittadino di Syktyvkar in Russia ha arrestato in contumacia il campione mondiale di scacchi e cofondatore del Free Russia Forum (Frf), Garry Kasparov, insieme a diversi altri attivisti, con l’accusa di creare una “comunità terroristica”, di finanziare “attività terroristiche” e di aver pubblicamente incitato al terrorismo. Lo riportano media russi e ucraini. Sono stati arrestati anche l’attivista Yevgeniya Chirikova, l’ex direttore esecutivo del movimento di solidarietà russo Ivan Tyutrin e l’ex deputato Gennady Gudkov. Un procedimento penale è stato avviato nella Repubblica dei Komi, secondo fonti del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). Kasparov è fuggito dalla Russia nel 2013 e attualmente vive a New York. Ha co-fondato l’Frf insieme all’attivista Ivan Tyutrin nel 2016. Il Forum si propone come un’alternativa intellettuale all’attuale regime politico in Russia. All’inizio di quest’anno Kasparov è stato aggiunto da Mosca a una lista di “terroristi ed estremisti”.

