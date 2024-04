Rubiales, che non poteva permettersi una Coca Cola, ha acquistato una Porsche da 33 mila euro (El Pais)

Si tratta precisamente di una Porsche Macán bianca. Per l’auto Rubiales ha effettuato pagamenti per 33.500 euro pochi giorni prima le perquisizioni

Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola caduto in disgrazia, dopo le perquisizioni e i controlli sulle sue finanza, in una intervista aveva dichiarato di non «avere nemmeno la possibilità di pagare una Coca-Cola». Questo perché la giustizia spagnola gli aveva bloccato i conti. Tuttavia, secondo quanto ricostruito da El Pais, l’ex presidente durante il suo soggiorno in Repubblica Dominicana ha acquistato una vettura “quasi” di lusso per oltre 33 mila euro.

L’alto tenore di vita di Rubiales in Repubblica Dominicana

Quando è tornato in Spagna, la Guardia Civil lo ha arrestato non appena è uscito dall’areo. Lui aveva chiesto al giudice di evitare l’arresto sulla pista d’atterraggio. Rubiales è accusato di corruzione per alcune vicende che riguardano la federazione.

Durante i controlli, gli inquirenti hanno requisito “sette telefoni cellulari, un tablet, tre computer, un Rolex, documenti cartacei e due automobili di fascia alta”.

“La perquisizione effettuata il primo aprile nella lussuosa villa nella Repubblica Dominicana ha permesso di verificare l’elevato tenore di vita che entrambi (Rubiales e il braccio destro Nene) mantenevano nel paese caraibico“.

Le autorità hanno poi verificato la presenza di diversi veicoli di “fascia medio alta” intestati ai due indagati. “Nel caso di Rubiales si tratta precisamente di una Porsche Macán bianca immatricolata nel 2016 per la quale l’ex presidente della federazione avrebbe effettuato diversi pagamenti per oltre 36.000 dollari (33.500 euro) all’inizio di marzo, solo pochi giorni prima” le perquisizioni.

«Mi hanno bloccato tutti i conti, non posso nemmeno permettermi una Coca Cola» Luis Rubiales, arrestato ieri dalla Guardia Civil nell’ambito di uno scandalo di corruzione che ha coinvolto la Federcalcio spagnola, è già stato liberato. Pochi giorni prima di ritornare in Spagna, l’ex presidente federale ha rilasciato un’intervista dalla Repubblica Dominicana. “Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, indagato per corruzione, riciclaggio di denaro e appartenenza ad un’organizzazione criminale, poche ore prima di essere arrestato, quando era ancora nella Repubblica Dominicana, ha rilasciato una intervista alla troupe di El Objective, di La Sesta. Nell’intervista, con il suo solito tono spavaldo e provocatorio, nega quasi tutto. E soprattutto che si è arricchito illegalmente, come invece sospetta la Guardia Civil”. Come scrive El Pais, dall’intervista “si traggono poche conclusioni oltre al fatto che l’indagato invoca la presunzione di innocenza“. Secondo lui i media lo hanno già condannato e questa cosa influenza anche le indagini. “«Non ho nemmeno la possibilità di pagare una Coca-Cola, ho tutti i miei conti qui e in Spagna bloccati, e senza aver provato nulla», dice Rubiales quando gli viene chiesto del tipo di affari che è andato a fare lì“. L’ex presidente della Federcalcio glissa anche le domande sul suo amico Nene, l’ex calciatore Francisco Javier Martín Alcaide. “«Nene è un ragazzo che conosco da 30 anni. Quello che gli sta succedendo è perché è un mio amico» dice Rubiales, senza ulteriori spiegazioni“. In verità, El Pais precisa che Nene è un personaggio chiave dell’indagine. Secondo la Guardia Civil lui insieme a Rubiales ha “creato un’intera rete aziendale per la divisione del denaro della federazione proveniente da diversi appalti edilizi aggiudicati alla società Gruconsa, di cui è socio Ángel González Segura, fratello dell’allora direttore dei servizi legali della federazione“.

