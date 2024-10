Ozil sul Barcellona: «Dovrebbero lamentarsi meno degli arbitri. Il Clasico ha perso appeal per colpa loro»

A Marca: «Il Real Madrid è stato intelligente contro il City, possono vincere la Champions. I duelli Mourinho-Guardiola erano l’apice del calcio»

In occasione del prossimo Clasico, Marca ha intervistato Mesut Ozil, ex centrocampista e fantasista del Real Madrid. Con la Germania ha anche vito il Mondiale nel 2014. Da un anno ha detto addio al calcio e si è dedicato alla cura del suo corpo. Lui però assicura: «non sto aspettando una chiamata dalla Wwe». A Marca racconta come gli va adesso la vita.

Ozil: «Il calcio non mi manca per ora»

Non manca il calcio ad Ozil?

«Non ancora. Sono molto orgoglioso della mia carriera e di tutti i grandi club in cui ho giocato. Mi godo al massimo la vita con la mia famiglia a Istanbul. È un grande piacere poter vedere crescere i miei due figli e vederli ogni giorno. Avevo offerte dall’Arabia Saudita, dal Qatar e da altri campionati, ma non volevo continuare e non me ne pento».

Un futuro da allenatore o da direttore sportivo? «Non si sa mai, ma per ora è escluso».

Anche Ozil pensa che il Real abbia meritato l’accesso in semifinale di Champions:

«Sì, è stata una lotta fantastica. Il City ha dimostrato perché nessuno vuole giocare contro di loro. Hanno dominato il gioco per la maggior parte del tempo… se non tutto. Ma il Real Madrid è stato molto intelligente, come sempre. Ha difeso molto bene. Penso che ora il Real Madrid sia il grande favorito. Penso che possano vincere la Champions League».

«Il problema è il Barça, ha perso potenziale»

Ozil parla anche della storia del Clasico, la lotta eterna tra Real e Barcellona:

«Quando giocavo era la partita più importante del mondo del calcio. Sfortunatamente per noi, il Barça è stato forse il miglior Barça della storia. Il Barça di Pep era ad un altro livello, sicuramente diverso dal Barça attuale. Penso che in questo momento l’attenzione mondiale sia focalizzata maggiormente su partite come Liverpool-Manchester City o altri duelli della Premier League. Qui penso che gli spettatori del Classico siano diminuiti ed è un peccato. Ma non è colpa del Real Madrid, dato che è senza dubbio una delle migliori squadre al mondo. Il problema è il Barça, che ha perso potenziale».

I duelli Mourinho-Guardiola sono stati i match più belli della storia, «ancora oggi a molti tifosi manca quell’epoca, l’apice del calcio».

In questo Clasico, «il Real Madrid è il favorito. Il Barcellona lotta, ci prova. Forse dovrebbero prestare più attenzione a se stessi e ai propri errori e non lamentarsi sempre degli arbitri. Il Real Madrid sta vivendo una stagione fantastica. Non me lo aspettavo dopo che Karim ha lasciato il club, ma stanno facendo molto bene».

