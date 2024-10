Simeone, la Lazio vuole regalarlo a Tudor ma il Napoli chiede 20 milioni (Gazzetta)

Affiancherà Castellanos in rosa, Immobile partirà. Nessun problema per l’ingaggio: il Cholito guadagna 1,7 milioni e vuole la Lazio

Simeone, la Lazio vuole regalarlo a Tudor ma il Napoli chiede 20 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Salvo colpi di scena, dunque, la prossima estate si volterà pagina. Via Immobile, dentro un nuovo centravanti che si affiancherà a Castellanos che, a prescindere da come finirà questa annata, sarà riconfermato. Tudor vuole due centravanti entrambi potenziali titolari, anche perché potrebbe optare pure per un modulo a due punte. Così accanto al Taty può arrivare Giovanni Simeone che, dopo due stagioni a Napoli in cui ha trovato meno spazio di quanto pensava, vuole cambiare aria. Con Tudor, al Verona, visse, nel 2021-22, la sua migliore stagione (17 gol in 35 partite). E, come se non bastasse, la Lazio sarebbe per il Cholito un approdo graditissimo anche per quello che il club romano ha rappresentato per il padre Diego (che spesso portava il piccolo Giovanni a Formello a tirare due calci al pallone).

La Lazio, tra l’altro, aveva provato a prenderlo sia due anni fa, prima che si accordasse col Napoli, sia la scorsa estate, quando ha cercato di soffiarlo al club partenopeo che tardava ad esercitare il diritto di riscatto. Dopo due tentativi andati a vuoto, il prossimo potrebbe essere quello giusto. Ci sarà però da trattare con la società di De Laurentiis che dopo averlo pagato circa 19 milioni ne vuole almeno 20. Nessun problema, invece, per il giocatore che ha un ingaggio ragionevole (1,7 milioni) e che sarebbe felicissimo di sposare la Lazio.

