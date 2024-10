Nadal tornerà in campo contro Cobolli, il tennista italiano che militava nelle giovanili della Roma

“Marca” lo racconta così: “Poteva diventare un calciatore. È cresciuto ammirando Totti”

Tutto pronto per il ritorno di Rafa Nadal in campo. Il tennista spagnolo ha beccato al primo turno dell’Atp 500 di Barcellona Flavio Cobolli.

Il tennista italiano, 21 anni, sta pian piano facendo conoscere il suo nome nel circuito Atp.

Chi è Flavio Cobolli, il tennista che sfiderà Nadal

“Marca” lo racconta così:

Il supervisore del torneo, Carlos Sanches, chiama il suo nome (ndr di Nadal) e lo accoppia con Flavio Cobolli. Chi è Flavio Cobolli? L’italiano, 63esimo nel ranking Atp a 21 anni, fa parte della nuova generazione di giocatori transalpini.

La sua progressione in classifica gli è valsa la possibilità di competere nelle finals “Next Gen” a Jeddah lo scorso anno. Cobolli sarebbe potuto diventare. Militava infatti nelle giovanili dell’As Roma, club di cui non si perde nessuna partita. È cresciuto ammirando Francesco Tott .

Flavio è particolarmente entusiasta di fare bene al Godó perché Barcellona è la sua città preferita. Quando viaggia gli mancano sempre gli gnocchi al pomodoro della nonna.

Relevo si rifà al suo post sui social e scrive:

La rinuncia di Monte Carlo, dove ha vinto 11 volte, mette in dubbio il futuro di Nadal, che a quasi 38 anni è in un momento più che delicato. Dopo aver saltato l’intera stagione 2023 a causa di un infortunio all’anca e di un’operazione, Nadal è riapparso a gennaio a Brisbane, ma nel suo terzo match si è infortunato di nuovo. In Australia e Doha non ha giocato a causa di uno strappo muscolare, mentre a Indian Wells è stato un problema addominale a fermarlo. Il Roland Garros, dal 27 maggio al 9 giugno, rimane il grande obiettivo di Nadal in quello che è forse il suo ultimo anno da tennista professionista.

