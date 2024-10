Nadal rinuncia a Monte Carlo. Relevo: “Il Roland Garros potrebbe essere il suo ultimo torneo”

Non si è ancora ripreso dall’infortunio all’anca. Per Relevo, la rinuncia a Monte Carlo mette in dubbio il suo futuro.

Rafa Nadal ha annunciato sui social che non parteciperà al Masters 1000 di Monte Carlo.

“Questi sono momenti difficili per me, atleticamente parlando. Purtroppo vi informo che non giocherò a Monte Carlo. Il mio corpo non me lo permette. E anche se continuo a lavorare e fare del mio meglio ogni giorno con l’illusione di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che oggi non posso. Non mi rimane altro che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro mantenendo l’entusiasmo e la voglia di darmi l’opportunità di migliorare le cose”, ha scritto su X il tennista.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

Nadal prossimo al ritiro?

Relevo si rifà al suo post sui social e scrive:

La rinuncia di Monte Carlo, dove ha vinto 11 volte, mette in dubbio il futuro di Nadal, che a quasi 38 anni è in un momento più che delicato. Dopo aver saltato l’intera stagione 2023 a causa di un infortunio all’anca e di un’operazione, Nadal è riapparso a gennaio a Brisbane, ma nel suo terzo match si è infortunato di nuovo. In Australia e Doha non ha giocato a causa di uno strappo muscolare, mentre a Indian Wells è stato un problema addominale a fermarlo. Il Roland Garros, dal 27 maggio al 9 giugno, rimane il grande obiettivo di Nadal in quello che è forse il suo ultimo anno da tennista professionista.

“Sapete tutti quanto mi piaccia giocare qui, è una delle ragioni per cui sono venuto molto presto per allenarmi e cercare di essere pronto – ha scritto Nadal -. Ho lavorato duro, mi sono allenato, mi sono anche messo alla prova questo weekend ma non mi sento pronto per giocare al massimo livello un torneo così importante. E’ una decisione difficile, mi mancherete”.

ilnapolista © riproduzione riservata