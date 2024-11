Manfredi: «Se ci sono discussioni sullo stadio è perché abbiamo posizioni diverse»

Dopo l’incontro a Palazzo Chigi: «C’è stata una disponibilità del governo a contribuire. E’ un lavoro che potrebbe portare a soluzioni positive».

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato in seguito all’incontro di ieri a Palazzo Chigi sullo stadio.

Manfredi: «Per lo stadio bisogna guardare all’interesse sia della città, sia dei tifosi»

Le dichiarazioni riportate da Calcio Napoli 24:

«C’è una discussione dove ci sono persone che partono da posizioni diverse tra loro. Dobbiamo guardare all’interesse della città e dei cittadini e, nel caso del calcio Napoli, anche dei tifosi. Alla fine c’è stata una disponibilità del governo a contribuire a questo percorso. E’ un lavoro che, se continuerà in questa direzione, porterà a soluzioni positive».

Manfredi aveva inizialmente dichiarato all’Ansa:

«È stato un incontro molto positivo con una logica di forte collaborazione e anche l’impegno del Governo, del ministro Fitto e del ministro Abodi, che non era presente ma sta seguendo con grande attenzione questa vicenda. Ovviamente il nostro obiettivo è avere uno stadio moderno a Napoli che ci consenta di poter ospitare gli Europei. Si deve accelerare sulle bonifiche e sulle bonifiche a mare e si deve aprire anche il dossier sugli investimenti. Adesso è il momento in cui bisogna attrarre anche gli investitori privati che devono realizzare gli interventi previsti nell’area, visto che abbiamo certezza sui modi e sui tempi delle bonifiche e sull’apertura dei cantieri».

Il “Mattino” riporta la nota del ministero sull’incontro.

Come informato dal Ministero in una nota, all’esito del tavolo si è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all’interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l’opportunità di intervenire sullo Stadio Maradona.

Secondo La Repubblica: Di certo c’è che Fitto ha preso nota del piano di De Laurentiis, ma anche dei tanti dubbi sollevati perché uno stadio andrebbe a modificare pesantemente le volumetrie e per quanto riguarda i lotti che Invitalia deve vendere ai privati ci sono già programmi ben avviati per realizzare case e alberghi. L’opzione presentata in maniera irruente nelle scorse settimane da De Laurentiis, in pratica, stravolgerebbe tutto. Manfredi spinge per la ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta e ieri ha incassato nuove garanzie. Sul recupero di Bagnoli, invece, il primo cittadino esorta « ad accelerare sulle bonifiche e sulle bonifiche a mare» .

ilnapolista © riproduzione riservata