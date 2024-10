Liberty Media ha trasformato la F1 in una vetrina mondiale. Farà lo stesso con la MotoGp (Sport)

“Con Liberty Media, in soli 8 anni la F1 ha raddoppiato sia le entrate economiche che il pubblico. Adesso vuole fare lo stesso con la MotoGp”

Liberty Media ha finalizzato l’acquisizione di Dorna. In poche parole, la Formula 1 ha acquistato la MotoGp. E adesso ci si chiede quali potrebbero essere i cambiamenti che verranno apportati al motomondiale.

Il quotidiano “Sport” racconta i cambiamenti che Liberty Media ha portato in Formula 1 e che probabilmente coinvolgeranno anche la MotoGp.

“Liberty Media è stata fondata nel 1991, come filiale di Tele-Communications Inc., una società di televisione via cavo. Alla guida della società americana c’è il suo presidente e proprietario, John C. Malone, un miliardario che controlla anche società come Discovery Communications e gestisce canali come Discovery Channel ed Eurosport.

Liberty Media ha avuto grande successo nel 2017, quando ha acquistato i diritti della Formula 1 per un valore di 7.117 milioni di euro. Con questa acquisizione, la società americana è diventata la holding sportiva più preziosa del pianeta, secondo la lista di Forbes”.

Liberty Media trasformerà la MotoGp in un fenomeno globale

“Da quando ha acquisito la Formula 1, la società con sede a Englewood (Colorado), ha portato avanti una strategia di espansione del massimo campionato automobilistico, riuscendo a trasformarlo in una grande vetrina mondiale. Nonostante non sia il campionato più competitivo a causa dell’innegabile predominio di Max Verstappen, il seguito della Formula 1 è salito alle stelle negli ultimi anni, anche grazie alla creazione di prodotti come il documentario di Netflix ‘Drive to Survive’.

Dal suo accordo con Liberty Media, il “Grande Circus” ha visto la sua redditività e il pubblico crescere esponenzialmente, oltre a moltiplicare i suoi ricavi annuali. In soli otto anni, la Formula 1 ha raddoppiato le sue prestazioni, sia in termini di entrate economiche che di pubblico e presenze al Gran Premio, raggiungendo livelli di popolarità mai immaginati”.

Prevedibilmente, anche la MotoGp d’ora in poi si muoverà nella stessa direzione: diventare un fenomeno globale in espansione.

“Con l’acquisto del Campionato del Mondo MotoGp, Liberty Media cerca di attuare una strategia simile a quella della Formula 1, ed elevare il Campionato del Mondo di motociclismo a un fenomeno di massa. Tuttavia, l’interesse della società americana nel Campionato del mondo di motociclismo non è una novità. Per trovare il primo passaggio di Liberty in MotoGp, dobbiamo tornare indietro di alcuni mesi, quando la società americana ha acquistato Quint Events, una società che si occupa di biglietti, ospitalità e gestione dei viaggi in MotoGp”.

