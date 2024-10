L’Arsenal merita di più dai suoi tifosi che ieri hanno abbandonato lo stadio a partita in corso (Telegraph)

La squadra di Arteta avrebbe avuto bisogno del pubblico. Invece hanno ricevuto brontolii e frustrazione. Zinchenko è stato il bersaglio principale

L’Arsenal ha praticamente buttato via il campionato. Ieri ha perso in casa per 2-0 contro l’Aston Villa dell’ex Unai Emery. Il Telegraph tuttavia critica tutti quei tifosi che ieri hanno abbandonato lo stadio anzi tempo.

“Uno spettacolo sorprendente per chi ha acceso la tv domenica alle 18.25: una tribuna di posti vuoti. L’Arsenal era sotto 2-0 in casa contro l’Aston Villa con le speranze del titolo infrante. È stato un risultato sorprendente, ma lo è stato anche il comportamento dei tifosi dell’Arsenal. La squadra, che prima dell’Aston Villa aveva vinto le ultime 10 partite su 11 in campionato, avrebbe sicuramente dovuto godere di qualche credito in più. Un abbandono di massa al gol del 2-0 di Watkins. Al fischio finale la maggior parte delle persone era già andata via, si poteva distinguere il simbolo del cannone bianco tra i sedili rossi sbiaditi nella tribuna est“.

L’Arsenal merita più credito dai suoi tifosi

A vedere quegli spalti vuoti si potrebbe pensare che l’Arsenal stia facendo un campionato come quello dello United o del Chelsea. Invece al fischio finale “c’è stato un momento di silenzio. Nessuna rabbia, solo indifferenza. La squadra di Mikel Arteta meritava di meglio“.

Nel suo articolo contro i tifosi dei Gunner, Thom Gibbs precisa:

“Chiunque partecipi a qualsiasi evento ha il diritto di andarsene quando preferisce. Nessun tifoso dovrebbe esercitare una superiorità morale rispetto ad un altro per il fatto di essere un purista del fischio finale. Eppure...”

C’è un limite a tutto. Da quando Emery ha lasciato l’Arsenal, il club è profondamente cambiato. “Arteta nelle ultime stagioni ha creato un’atmosfera più felice e ottimista“. Diverso era l’ambiente quando in panchina c’era Unai. “Il prevedibile fallimento di Emery ha portato ancora più persone a decidere che avevano di meglio da fare nei loro weekend“.

Prima di Arteta “la principale speranza di vincere un titolo ogni anno era il torneo pre stagionale Emirates Cup“. Ma chiaramente i tifosi dell’Arsenal hanno una particolare memoria per le delusioni provate.

Contro l’Aston Villa, “la squadra di Arteta sembrava in letargo e avrebbe avuto bisogno di una spinta da parte del pubblico. Invece hanno ricevuto brontolii e frustrazione quando perdevano il pallone. Zinchenko è stato il bersaglio principale, con vari insulti dopo un paio di errori“.

“Ora i tifosi dell’Arsenal si chiederanno se la loro squadra ha il coraggio di lottare per il titolo. I giocatori potrebbero fare la stessa domanda ai tifosi”.

ilnapolista © riproduzione riservata